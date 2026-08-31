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Ciclismo.
01 settembre 2026 alle 00:59

La Vuelta riparte, caccia a Mas 

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Adesso il favorito è lui. Dopo il ritiro di Tadej Pogacar, che è stato operato per ridurre la frattura alla clavicola sinsitra, Enric Mas ha vestito con rispetto la maglia roja soltanto domenica, evitando di farlo il giorno della caduta del fuoriclasse sloveno. All’Alto de Aitana ha consolidato il primato, dimostrandosi il più forte in salita e conquistando a 31 anni la seconda vittoria alla Vuelta, 8 anni dopo la prima.

In classifica lo seguono Primoz Roglic (a 1’18”), Felix Gall (a 1’39”) e Oscar Onley (a 2’20”): da oggi, nella difficile 10ª tappa Alcaraz-Elche de la Sierra di 184,7 km, dovranno iniziare la rimonta. E, considerando che, oltre a una crono, ci sono tante salite, neppure i 3’26” di ritardo di Richard Carapaz sembrano incolmabili.

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