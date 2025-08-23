La Vuelta italiana premia lo sprint del belga Philipsen 

Da Venaria Reale a una volata regale passano esattamente 186,1 chilometri. Quelli che sono stati necessari a Jasper Philipsen per timbrare il cartellino della quarta vittoria stagionale e indossare la maglia roja di leader della Vuelta a España. La prima della sua carriera, la prima per l’edizione 2025 con l’inedita partenza dall’Italia. La località sabauda alle porte di Torino ha celebrato la Gran salida con una frazione dedicata ai velocisti e, sull’arrivo di Novara, il belga non si è fatto pregare. L’Alpecin Deceuninck ha preso in mano i giochi a 600 metri dall’arrivo, quando Elia Viviani si era fatto trovare troppo avanti ed Edwart Plankaert ha pilotato il vincitore della Milano-Sanremo 2024.

La volata

Inutili i tentativi di Ethan Vernon, britannico della Israel-Premier Tech, mentre il venezuelano Orluis Aular (Movistar) è riuscito a precedere Viviani: bravo il “Profeta” di Isola della Scala a difendere il piazzamento nonostante fosse rimasto imbottigliato contro le transenne ai 300 metri e avesse dovuto spostarsi al centro della carreggiata. «C'era grande rammarico per aver abbandonato in anticipo, a causa di una caduta, il Tour de France: questo successo, accompagnato dalla Maglia Rossa, è veramente un graditissimo premio», la soddisfazione di Philipsen. Nessuna caduta e soltanto due corridori staccati nel finale: anche questa - purtroppo - è da considerare una notizia. Alessandro Verre (23enne lucano della Arkéa), passato primo sul gpm a La Serra, partirà oggi con la maglia di leader degli scalatori.

In salita

A proposito di scalatori, la Vuelta li considera il fulcro dello spettacolo, al punto di aver inserito undici arrivi in salita su 21 tappe. Togliendo la cronometro a squadre di mercoledì a Figueres e quella individuale di Valladolid (11 settembre, 18ª tappa), sono 11 arrivi in quota su 19 tappe. Alcuni sono tremendi (l’Angliru alla 13ª, la Bola del Mundo alla 20ª), altri sono comunque in grado di chiamare allo scontro frontale i pretendenti al trono di Cibeles, primo fra tutti il danese Jonas Vingegaard. Come quello di oggi nella Alba-Limone Piemonte di 159,5 km, una salita (ufficialmente) di 9,9 km al 5,2 % medio ma che in realtà comincia diversi chilometri prima e che presenta le pendenze più severe nel tratto finale. La maglia roja di Philipsen cambierà subito padrone. ( c.a.m. )

