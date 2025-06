«La vostra Isola bella come la mia Cuba» 

Tra Cuba e l’Italia, Monica Marziota ha costruito un ponte musicale che unisce mondi distanti solo in apparenza. Cantante, ricercatrice, compositrice, è stata in Sardegna per la pre-anteprima assoluta di alcuni brani del suo nuovo album “Anima Mundi”, ospite del festival EtnoSfera ad Aggius. Ed è da qui che racconta il senso di questo progetto nato tra viaggi, maternità e riflessioni.

Parliamo del suo ultimo album: che significati vuole esprimere con “Anima Mundi”?

«È un canto alla terra e ai popoli, nato dalle riflessioni post-Covid e dopo anni di ricerca spirituale e musicologica. Unisce lingue, culture e religioni diverse, ma alla fine parla sempre di amore per la vita e per il prossimo. Un invito alla preghiera, che può essere anche un canto, e a sentirci parte di qualcosa di più grande. Diceva Sant’Agostino: “Chi canta, prega due volte”. Il canto ha una forza curativa. Io l’ho pensato mentre ero in attesa di mio figlio: in quel momento ti interroghi su tutto. Poi sono iniziati tutti questi nuovi conflitti che ci preoccupano».

La musica ha ancora potere, specie oggi davanti alle conflittualità del mondo?

«È un’arma dolce. Non un rifugio, ma uno strumento per entrare in empatia con l’altro. Quante canzoni, anche se non nascono in un ambiente sacro, invocano l’amore, la pace, e le cantiamo e danziamo anche se non le comprendiamo? È così che possiamo avvicinarci. La musica è ponte, abbraccio, suono comune. Oggi più che mai abbiamo bisogno di strumenti che ci facciano immedesimare nell’altro».

La sua vita è un continuo attraversamento di confini: Cuba, Calabria e anche Canada. Come si vive questa contaminazione di energie dei luoghi?

«Come un dono. Da piccola, però, non lo capivo: sentivo il dolore del distacco, la fatica degli addii. Ora vedo tutta la ricchezza. Cerco di trasmetterla anche a mio figlio, che porto con me in questi luoghi. Ad Aggius l’ho lasciato perdersi tra le rocce. È questo che desidero per lui e per tutti: perdersi per incontrarsi davvero».

Che sensazioni ha sentito ad Aggius?

«Mi sono sentita a casa, anche se non è la mia prima volta in Sardegna. Sono nata a Cuba e sento che esiste un legame profondo tra noi abitanti di isole. Noi isolani siamo anime leggere e profonde, ci muoviamo tra partenze e ritorni. Questa terra ha un’energia forte, antica, silenziosa e allo stesso tempo rumorosa. Come Cuba, c’è una forza che ti spinge a danzare e una calma che ti invita all’ascolto».

La musica è di famiglia: suo nonno Julio Valdés “Cobarde” fu tra i fondatori del Buena Vista Social Club...

«Mio nonno era un gigante della musica cubana, e a casa ho sempre respirato arte. Mia madre cantava, mio zio si dedicava alla musica classica. Ho studiato pianoforte, contrappunto, canto lirico, teatro musicale, jazz. Ma poi ho sentito il bisogno di spogliarmi delle etichette. Non volevo essere una cantante jazz o un soprano. Volevo essere Monica. E raccontare la mia storia».

Quando ha capito che la sua vita sarebbe stata dedicata alla musica e all’arte?

«Credo di averlo sempre saputo. Poi la vita ti mette alla prova, ti chiede se vuoi percorrere altre strade, ma a un certo punto arriva la consapevolezza: io sono questo. La consapevolezza è dire: “Io sono questo, mi ascolto, proviamo a camminare assieme”. Se scegli con verità, la verità ti accompagna».

Come arriva al pubblico, con una produzione di canti sacri ancentrali? E ai giovani?

«Restando vera. Ad Aggius ho chiesto al pubblico di cantare con me. È diventata una performance collettiva, come dovrebbe essere il mondo: una polifonia. Per i giovani tengo dei progetti nelle scuole dove, per abituarli a sentire la voce che abbiamo dentro, ascoltiamo musiche del passato».

