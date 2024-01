La volta che Deledda tradusse in sardo un estratto dei “Promessi sposi” 

Lo studioso, filologo ed editor nuorese Giancarlo Porcu ci offre un’interessante riscoperta: ovvero una traduzione di un passaggio dei “Promessi sposi” di Alessandro Manzoni a cura di Grazia Deledda.

***

Ne L’Unione Sarda del 7 marzo 2023 ho comunicato il ritrovamento della stampa di una giovanile poesia in sardo di Grazia Deledda, “America e Sardigna” (1893). Non è il solo, malnoto, testo in sardo confezionato dalla scrittrice. Più avanti, nel grande libro della sua opera edita, si scopre un altro paragrafo stilato in lingua madre, dove è tradotta nientemeno che una pagina dei “Promessi sposi”.

Dunque: ventiquattro anni dopo l’invio del messaggio in versi alla Esposizione di Chicago – abbastanza fedele alla lingua letteraria logudorese – vediamo Deledda cimentarsi con un brano di prosa nel nuorese nativo. Questa volta l’esperimento è indotto: destinato com’è all’appendice di una grammatica italiana scolastica, “Dal dialetto alla lingua”, curata da Ciro Trabalza nel 1917. A corredo del principio per cui all’apprendimento della «lingua nazionale» sia necessario lo studio dei dialetti, Trabalza radunò 18 versioni d’autore in vari dialetti italiani della novellina del “Miracolo delle noci” che Manzoni fa raccontare a fra Galdino nel terzo capitolo dei “Promessi sposi”.

L’appendice di Trabalza è ricordata in studi abbastanza recenti, in particolare Angelo Stella gli ha dedicato un bel saggio edito nel 1999, riservando alcune osservazioni anche al contributo di Grazia Deledda – guest star letteraria dell’operazione. La traduzione deleddiana, esperienza certo minima rispetto a una produzione vastissima, risulta peraltro trascurata dalla critica e dalla filologia sulla scrittrice nuorese; tantomeno le si è dedicata un’attenzione specifica. E pure considerata l’estrema rarità del libretto che la contiene, è intanto utile proporne una moderna trascrizione, rinviando l’analisi a più appropriate occasioni editoriali. Nello spazio qui concesso, posso giusto sottolineare l’incontro fra i due geni fondativi di altrettante tradizioni romanzesche (è ponderabile la consistenza di una scuola narrativa sarda che, di necessità, ha fatto e fa i conti con Mastra Deledda); e osservare come, a dispetto dell’ideale unitarista di Trabalza – che nella lingua di ciascuna delle versioni raccolte udiva cantare «un’anima sola, l’anima dell’Italia» –, scintilli nella prosa nuorese di Grazia Deledda la singolarità tutta della lingua sarda, con il conforto della scienza glottologica non viziata da nazionalismo a oltranza.

RIPRODUZIONE RISERVATA