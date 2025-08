«La volta che cantai per l’Aga Khan» 

Timbro inconfondibile, eleganza senza tempo e straordinario talento. La regina del soul e della disco torna in Sardegna: Amii Stewart si esibirà il 19 agosto alle 21.30 all’Anfiteatro Ivan Graziani nell’ambito di Jazz Alguer, un progetto dell’associazione Bayou Club Events, con la direzione artistica di Massimo Russino.

Lo stile

La voce leggendaria che ha fatto ballare il mondo con hit intramontabili sarà protagonista di una serata che si preannuncia memorabile. Con una carriera internazionale che attraversa più di quattro decenni, la cantante statunitense è molto più di un’icona degli anni ’70 e ’80: è un’artista completa, capace di reinventarsi tra soul, jazz, musical e collaborazioni importanti, riuscendo a fondere stili diversi mantenendo una sua identità artistica unica. «La diversità è il mio marchio», ci dice Amii Stewart. «Vengo dal teatro e dalla danza dove il cambio costante di repertorio è la regola. Sono dotata di possibilità, flessibilità vocale e mentale che mi rende ogni cosa una grande gioia. Mi piace molto studiare, impegnarmi, trovarmi in un pizzico di difficoltà».

«Come una casa»

La Sardegna, per lei, non è solo una meta artistica: è una seconda casa. Da oltre vent’anni vive in Gallura, tra Arzachena e la Costa Smeralda, dove ama rifugiarsi lontano dai riflettori. L’Isola l’ha accolta anche sul palco, con concerti memorabili a Porto Cervo, Olbia e San Pantaleo, dove ha incantato il pubblico con la sua voce potente e il suo carisma senza tempo. «La prima volta in Sardegna fu per il compleanno di Aga Khan al Romazzino in Costa Smeralda», ricorda, «fu un concerto meraviglioso, soprattutto per il luogo che mi colpì per la bellezza. Ma il mio amore per quest’Isola e per la sua gente è venuto dopo». Della Sardegna, oltre al mare e alla luce, l’ha conquistata il canto a tenore: «Quei suoni gravi, i toni bassi all’unisono che creano una frequenza nell’aria mi fanno vibrare. Non capisco come facciano: sono bravissimi».

Il live

Ora arriva ad Alghero: un’occasione speciale per ritrovare il suo pubblico sardo, che non ha mai smesso di amarla. In scaletta non potranno mancare brani come “Knock on Wood”, “Friends”, “Try Love”, “Together”, icone della disco e del pop, con nuove sonorità. «Le canto tutte le sere, non mancano mai nei miei concerti. Ho un bravissimo arrangiatore e anche se cambiano un po’ la struttura, la magia è sempre quella. Non posso nemmeno immaginare di non inserirle, sia che con me ci sia un trio jazz o una orchestra». Intanto, a giugno è uscito “Mama”, il singolo del nuovo progetto discografico. «Un inno all’estate e alla gioia, con un messaggio personale dedicato alla madre dell’artista. Un invito ad inseguire sempre i propri sogni e non arrendersi. Un pezzo che richiama il funky e le radici di Amii Stewart in una chiave contemporanea e accattivante.

Prima di salire sul palco, Amii Stewart non si affida alla superstizione. Niente gesti scaramantici, nessun rito propiziatorio: sceglie invece il silenzio raccolto di una preghiera. «Prego Dio, perché io possa unirmi a tutto ciò che è positivo e potente, che sia in grado poi di manifestare con la musica». Libera, forte, solare: Amii Stewart è una donna che ha condiviso il palco con i più grandi e che, da sempre, conquista il pubblico con la sua energia contagiosa e un’empatia capace di abbattere ogni distanza. Ad Alghero, con il progetto “Back to My Roots”, promette di accompagnare residenti e turisti in un viaggio tra musica, emozioni e ricordi. Uno spettacolo che si preannuncia magico, come la sua voce. Ad affiancarla sul palco ci saranno Giuseppe Arezzo al pianoforte, Giuseppe Tringali alla batteria, Paolo Paracchini al basso, Dato Tanghetti alle percussioni e Riccardo Del Sogno alla tastiera. I biglietti già in vendita.

