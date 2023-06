La volontaria più longeva 

«Ho intrapreso questo percorso con gioia e amore e spero di poter continuare a darne e a riceverne». Elia (nota Pinuccia) Rubiu ha 89 anni, ed è la volontaria che vanta il maggior numero d’anni d’esperienza spesi nel campo del sociale a Iglesias. Domenica scorsa ha ricevuto anche un riconoscimento dal Comune: «L’Auser è per me una famiglia. - racconta - Ho cominciato come accompagnatrice nel ‘99 e quasi subito sono diventata la centralinista, un ruolo rivestito fino all’anno scorso». “Pinuccedda” come viene affettuosamente chiamata dal presidente dell’Auser Franco Locci, è una forza della natura: «Presterò il mio impegno finché mi verrà concesso. - prosegue – Mi appello a chi può disporre di tempo libero affinché possano avvicinarsi al mondo del volontariato». Intanto «sabato sarà dei nostri - rivela Locci - con i 50 anziani della colonia dell’Auser». (ad. s.)

