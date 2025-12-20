La volontaria in missione permanente 

Quei bambini che correvano felici gridando “Mamma, mamma è arrivata la signora del latte e biscotti”, non li ha mai dimenticati. Perché la missione di Sandra Mattana – 61 anni, presidente del Consiglio centrale di Quartu della Società San Vincenzo de Paoli, che raggruppa tutte le conferenze vincenziane della città – è sempre stata quella di aiutare chi ha più bisogno.Ed è per questo che il “Quartese dell’anno” del 2025, scelto come sempre dalla Pro loco è lei, che il 29 dicembre ritirerà il premio nella sala consiliare del Comune a nome di tutte le Conferenze e di tutti i soci.

La missione

«Tutto è iniziato nel 1993», racconta Mattana, «quando sono stata invitata ad entrare nella San Vincenzo della parrocchia di Sant’Antonio. Da lì ho cominciato a seguire le famiglie». Seguire non solo con la distribuzione dei pacchi, «perché ci sono diversi tipi di povertà. Non c’è solo quella alimentare ma c’è la povertà della solitudine, della mancanza di speranza, della mancanza di lavoro. Io ho sentito come una chiamata, ho capito che dovevo aiutare». Poi l’anno scorso è arrivato l’incarico più grande quello di presidente di tutte le undici Conferenze, una per parrocchia, più una della mensa del viandante e una dell’Armadio del povero. «Mi sono messa al servizio. Non nego di avere anche avuto paura di non essere all’altezza del compito, ma ripeto la mia è una missione». Di tutti questi anni, ricorda anche «la commozione degli anziani soli che quando ti vedono ti dicono “da quando state venendo voi la mia vita è cambiata”. E poi ho visto anche tanti uscire dalla povertà e diventare a loro volta benefattori».

L’impegno e l’emozione

La mensa è uno dei punti fermi delle Conferenze: «Apre cinque giorni su sette e poi c’è il servizio doccia, la distribuzione degli abiti e il barbiere che viene una volta al mese». Le famiglie seguite sono circa 600. «Noi siamo 170 soci e cerchiamo di fare il possibile. Il riconoscimento di Quartese dell’anno, mi gratifica. Ma ci tengo a sottolineare che non lo voglio considerare alla mia persona ma dividere con la Società che io rappresento».

Il presidente della Pro loco Stefano Lai, spiega la scelta: «Per la sua storia nel nome del volontariato ma anche perché con lei abbiamo voluto premiare tutte le Conferenze vincenziane».

