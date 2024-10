Weekend di riflessione per i comitati.

La Pratobello 24 è stata consegnata in Consiglio regionale con il supporto di 210.720 firme, ma il timore che la politica la tiri per le lunghe è tangibile. «Sulla proposta di legge di iniziativa popolare non si tratta: la volontà dei sardi non è negoziabile», qualunque sia l’iter scelto per far approdare la proposta di legge in Aula. Non sarà con la 102, cioè la presentazione diretta in Consiglio in regime di urgenza, ipotesi esclusa dal presidente dell’Assemblea Piero Comandini già mercoledì, durante l’audizione dei comitati e degli amministratori. Il ragionamento che si fa nei coordinamenti tuttavia tende verso la pazienza. «Vedremo se davvero in tre settimane le commissioni quarta e quinta saranno in grado di licenziare la Pratobello 24 e di portarla all’attenzione del Consiglio regionale», dice Luigi Pisci, del comitato Sarcidano, anima della mobilitazione per la Pratobello 24. «Del resto, i tempi tecnici si conoscono e ha ragione chi, come il sindaco di Orgosolo Pasquale Mereu, propende per aspettare che il lavoro dei commissari faccia il suo corso».

I comitati non hanno ancora smaltito le schermaglie e alcune dichiarazioni dei vertici istituzionali della Regione: «I comitati non sono violenti e ripudiano la violenza in ogni sua forma», prosegue Pisci. «Ma attenzione a spostare la partita sul terreno dell’ordine pubblico: quando l’ha fatto, la politica sarda ha sempre dovuto fare passi indietro. Il caso del parco del Gennargentu fu eclatante. E, in questo caso, trattandosi di una mobilitazione prevalentemente rurale, perché sostenuta e animata in larga maggioranza dalle periferie alle quali c’è sempre da togliere e mai da dare, alla base c’è tanta rabbia stratificata». La piazza, comunque, non è esclusa: «Dipenderà dalle risposte che il Consiglio regionale darà», chiosa Pisci. «Del resto, stiamo parlando della volontà di 210.720 sardi, non di meline di Palazzo o di giochi del cerino». Intanto tra oggi e mercoledì dovrebbe conoscersi l’esito del riconteggio delle firme, poi potrà iniziare l’iter per la discussione e l’eventuale approvazione della legge.

RIPRODUZIONE RISERVATA