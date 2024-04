La volata: un posto playoff, due per i playout 

Restano da assegnare l’ultimo posto per i playoff e da stabilire le due squadre che disputeranno i playout. Domani, con fischio d’inizio alle 16 su tutti i campi, è in programma l’ultima giornata del campionato. Con l’Ilvamaddalena già promossa in Serie D, Ossese, Villasimius e Ferrini Cagliari certe di un posto playoff e con le retrocessioni in anticipo di Villacidrese, Sant’Elena e Bosa, l’attesa è per gli ultimissimi verdetti. Per il piazzamento playoff duellano Tempio e Ghilarza. I galletti sono sulla carta nettamente favoriti. Oltre ad avere un vantaggio di 2 punti sui giallorossi, affrontano – allo stadio “Nino Manconi” – una Villacidrese col morale sotto i tacchi. Al “Walter Frau” di Ghilarza, invece, gli uomini di Demartis devono vedersela con la sorpresa Villasimius.

Nella parte bassa, solo una tra Calangianus, Tharros e Carbonia potrà evitare il playout. Favorito il Calangianus che ha 2 punti in più sugli oristanesi e 3 sui minerari. Inoltre, gioca a Pozzomaggiore col fallimentare Bosa, già retrocesso. A Terralba, la Tharros affronta l’Iglesias. Mentre il Carbonia ospita l’Ossese che ha bisogno di almeno un punto.

A La Maddalena i primi della classe ospitano la Ferrini Cagliari. A Gavoi, il Taloro, che nella prossima stagione disputerà il 25esimo torneo di fila in Eccellenza, affronta il San Teodoro Porto Rotondo del bomber Alessio Mulas. Infine, a Cagliari (Mulinu Becciu) il Sant’Elena riceve il Barisardo.

RIPRODUZIONE RISERVATA