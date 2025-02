La volata salvezza delle squadre sarde in silenzio stampa 

Alla vigilia della 7ª giornata di ritorno di Serie D, nel silenzio stampa delle squadre sarde spicca l’eccezione Olbia. Per i bianchi, in campo oggi alle 14 in casa della Paganese, parla l’allenatore Zé Maria.

«Ci attende una squadra forte ed esperta, che non ha mai perso in casa ma ha pure punti deboli da sfruttare alla prima occasione», spiega il tecnico dell’Olbia, che contro la quinta della classe cerca l’impresa per fare un passo deciso verso la salvezza dopo una vittoria e due pareggi, l’ultimo dei quali con la capolista Cassino. «È stata una partita difficile, però rivedendo le occasioni avute abbiamo perso due punti», sottolinea Zé Maria a proposito dello 0-0 di domenica scorsa: «La squadra ha giocato bene, ma preparando la gara con la Paganese abbiamo provato qualcosa di diverso con alcuni giocatori in certe situazioni, perché tutti si sentano importanti e pronti all’occorrenza».

Tutte in campo alle 14,30 e senza dichiarazioni pre partita le altre isolane. A partire da Latte Dolce e Atletico Uri, che al “Campo Principale” di Sassari si affrontano nel derby-salvezza dopo le pesanti sconfitte rimediate rispettivamente da Cynthialbalonga e Sarnese.

Al terzo kappaò consecutivo la squadra di Gabriele Setti lotta per non finire invischiata nella lotta per la sopravvivenza, col margine di vantaggio sulla zona retrocessione che si è ridotto a 5 punti, mentre quella allenata da Massimiliano Paba è determinata a uscire prima possibile dai playout, dove staziona con 22 punti.

Poi le ultime della classe Ilvamaddalena e Costa Orientale Sarda, rinvigorite dal secondo cambio in panchina e appaiate in classifica a quota 21. Archiviato il debutto vincente contro il Terracina, l’allenatore degli isolani Sandro Acciaro non avrà faticato a motivare la sua squadra in vista della gara con la vice capolista Gelbison, attesa a La Maddalena in un momento non brillantissimo, di cui i galluresi dovranno approfittare. Trasferta sul campo del Trastevere, invece, per la Cos, che dopo la strepitosa vittoria sul Guidonia, arrivata a neppure 24 ore di distanza dall’esonero a sorpresa di Sebastiano Pinna, sostituito da Antonio Carta, punta al bis per agganciare i playout.

RIPRODUZIONE RISERVATA