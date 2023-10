Dopo Gaeta e Paestum, Forza Italia torna a riunirsi all'Autodromo di Monza, dove gli azzurri organizzano l’assemblea nazionale degli Enti locali per tirare la volata di Adriano Galliani, candidato alle suppletive per il seggio in Senato vacante in seguito alla scomparsa di Silvio Berlusconi, e per lanciare un messaggio a tutti i moderati in vista delle Europee.