La volante si schianta durante l’inseguimento 

La volante tallona la Fiat Panda rubata che fugge velocissima nella notte, contromano, in viale Marconi. Il conducente dell’auto della polizia non fa la manovra decisiva per bloccarla: troppo pericoloso per chi guida quell’auto in fuga e per le pur pochissime che transitano alle quattro del mattino. Uno scrupolo che, forse, l’uomo che scappava dalla polizia non aveva, oppure ha sbagliato una manovra durante la fuga: alla fine è stata l’auto rubata a urtare la pattuglia della Squadra volante della Questura, che poi si è schiantata contro un guard rail e si è praticamente distrutta nella parte anteriore.

I soccorsi medici

Ambulanze per i due agenti a bordo e un futuro dal demolitore per la volante della polizia. Il 118 interviene in pochissimi minuti per soccorrere i due poliziotti che erano nell’auto di servizio, poi la corsa verso il pronto soccorso dell’ospedale con due codici gialli: significa pazienti con lesioni importanti ma non in pericolo di vita. Ma poi, fortunatamente, le reali condizioni dell’equipaggio della Squadra volante (due uomini fra i 35 e i 40 anni) in realtà erano migliori di quanto appariva ai soccorritori: per ciascuno di loro, la prognosi è di una settimana.

L’allarme generale

In viale Marconi sono subito giunti i rinforzi e il dirigente della Squadra volante, Massimo Imbimbo, che si è voluto accertare delle condizioni dei due uomini e poi ha coordinato gli accertamenti. La Questura indaga per scoprire chi fosse il ladro che ha rubato la Fiat Panda e che ha deciso di fuggire quando l’equipaggio della polizia gli ha imposto l’alt.

I primi sospetti

Tutto è iniziato nel quartiere di San Benedetto, verso le quattro del mattino. Il normale servizio di controllo del territorio che esegue la Squadra volante era accompagnato dall’incarico di prestare attenzione alle auto in sosta, considerato che negli ultimi tempi sono aumentati i furti. E così hanno fatto i due poliziotti, così come i colleghi delle altre pattuglie che controllavano la città durante il turno notturno. Proprio durante questa sorveglianza hanno incrociato la Panda appena rubata, il cui conducente ha compiuto una manovra che ha attirato l’attenzione dei poliziotti. Imposto l’alt, l’hanno vista allontanarsi in viale Marconi.

La fuga e lo schianto

È iniziato l’inseguimento sulla corsia del bus, contromano rispetto al senso di marcia del viale. All’incrocio con la strada arginale a Terramaini la Panda ha svoltato, ancora contromano, e c’è stata una lieve collisione che ha fatto perdere all’autista il controllo dell’auto di servizio, che si è schiantata sul guard-rail. Gli agenti delle altre volanti hanno trovato la Panda poco lontano, ma il ladro era fuggito e ora lo stanno ricercando.

