La voglia di correre non finisce a 82 anni 

Ottantadue anni ma ancora tanta voglia, di fare sport. Francesco Sias di Sinnai vive nel rione di Bruncu Is Luas. Quasi tutti i giorni, spesso in compagnia della moglie, si reca in pineta. Ama correre nei sentieri e sale anche sino alla baita. La moglie si limita a fare la passeggiata. Sabato scorso ha partecipato anche alla seconda edizione di “Currendi a lugori”. «Mi capita spesso di incontrarlo», dice Italo Orrù, protagonista di tante imprese anche in America, cento chilometri da Firenze a Faenza, e nella Nove Colli di 200 chilometri. «Francesco Sias? è una persona riservata, simpatica e allegra. Non dimostra di avere 82 anni». Per Sias è tutto naturale: correre vuol dire salute.

Con lui sono tantissimi gli anziani che fanno corsa e non solo in pineta. «Non ne posso fare a meno. Consiglio a tutti di fare sport, di muoversi. È tanta salute».

A Sinnai, c’è un altro ottantenne appassionato di corsa. Raffaele Floris che ha partecipato di recente a tantissime gare in Sardegna. Ma anche in Piemonte visto che ha la residenza a Torino. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA