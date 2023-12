La voglia di aiutare gli altri e di godersi la città libera 

Al riparo dal maestrale sembra primavera. Anche perché i colori di un gruppo di corsa sono simili a quelli di un giardino fiorito. E ieri mattina viale Diaz dava proprio quell’idea, con lo staff dei tanti volontari in maglia giallonera a svolazzare come api da una parte all’altra, mentre la musica targata Radiolina sottolineva l’area di festa. Bisognerebbe vederla da questa prospettiva una manifestazione cittadina come la Cagliari Respira, per poterla capire. Per accettarla col sorriso, sottolinearla con applausi anzichè colpi di clakson.

Una vetrina

Anche ieri (ed è la quindicesima volta) in tanti hanno versato la propria quota per godersi Cagliari. Perché correre sulle strade del capoluogo, in centro ma anche al Poetto, è considerato un privilegio dagli atleti sardi e un’esperienza da fare da quelli della Penisola. Venivano da trenta regioni diverse quelli iscritti ieri e altri da paesi esteri. La città ha offerto ciò che ha e nella sua vetrina, assieme alle bianche torri di palazzo Bacaredda, alla sabbia del Poetto e alle Saline, tra i prodotti tipici c’è il maestrale. Chi ha corso lo ha maledetto, ringraziato, poi ancora detestato. Chi ha organizzato, il Cagliari Marathon Club, gli ha pagato il tributo (lasciando in magazzino i gonfiabili da montare all’arrivo) e lo ha ringraziato per aver scremato il traffico di chi, con un simile sole, si sarebbe riversato al Poetto complicando il lavoro dei vigili, ormai bravi a disciplinare il traffico e a far passare le auto nelle pause del serpentone colorato.

Le associazioni

Tra i colori di chi ha optato per la più rilassante SeiKaralis (non competitiva di 6 km), ieri spiccava il rosso degli Special Olympics/Rotary Cagliari Est e della Run Challenge. Soltanto due tra le associazioni che anno sfruttato questa bella occasione per offrire ai propri soci una giornata di festa tutti assieme e raccogliere fondi per i propri obiettivi solidali. L’ultima citazione è per loro: Abbracciamo un sogno, Karalis Pink Team, Mai più sole contro il tumore, Anteas Quartu, Filippide/Diversamente Onlus, Diabete Zero.

Applausi. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA