La voce unanime del Consiglio  «Subito un cambiamento radicale» 

Nessuna riforma della sanità – Alessandra Todde l’ha sempre detto in campagna elettorale e ribadito ieri in Aula – ma una riorganizzazione forte delle Asl, questa sì, è necessaria. La chiedono proprio tutti, in maggioranza e minoranza. Buona parte degli interventi sulle dichiarazioni programmatiche era dedicata al tema. E soprattutto su questo ha puntato ieri in fase di replica la presidente della Regione: «Con urgenza dobbiamo approvare i bilanci delle aziende sanitarie, riorganizzarle, come pure il centro prenotazioni su base territoriale, e dedicare risorse per permettere un numero maggiore di visite specialistiche in prossimità dei territori di necessità». Ma quali risorse? «Per esempio parte di quelle che la Giunta precedente non è riuscita a programmare. E sono molte. Questo avrà un impatto concreto sull’abbattimento delle liste d’attesa». La situazione del sistema sardo – con bilanci da approvare e dati per il monitoraggio non trasmessi ad Agenas - sarebbe così grave che «al ministero dell’Economia hanno ventilato l’ipotesi di un commissariamento», ha raccontato Todde due giorni fa. Proprio su questo punto, il capogruppo di FdI Paolo Truzzu ha invitato la governatrice a evitare di «utilizzare bolle mediatiche che possano creare una situazione di distrazione di massa. I bilanci delle Asl ci sono o non ci sono? Se ci sono, approvateli». E rivolto all’assessore alla Sanità Bartolazzi: «Magari, invece che convocare i medici di base, potrebbe convocare i direttori generali e dare una risposta definitiva».

Il dibattito

Secondo il capogruppo del Pd Roberto Deriu «una rinnovata e moderna riconfigurazione del nostro welfare va perseguita, con urgenza, attenzione e senza tentennamenti.In questa Regione la crisi della sanità colpisce i più poveri e i più deboli per primi, e di conseguenza l’intera popolazione». Ecco perché, aggiunge il Dem nuorese, «diciamo da qui che chi ha servito bene dovrà essere impiegato nel nuovo corso, e chi no dovrà essere allontanato, senza faziosità, ma nella chiara assunzione da parte di ciascuno delle proprie responsabilità, perché un cambiamento radicale e netto è voluto da operatori, pazienti e cittadini, ed è preciso intendimento della nostra amministrazione attuarlo». Per il capogruppo dei Riformatori Umberto Ticca la salute è al centro delle preoccupazioni di tutti i sardi: «Vogliamo una sanità che guardi al territorio come primo luogo di cura, che non ci obblighi ai viaggi della speranza». Sulla riorganizzazione, «l’importante è che non si rimetta in pista la Asl Unica, e che si riparta da quello che c’è, intervenendo su ciò che non ha funzionato». Ovvero, «liste d’attesa e la saturazione di alcuni reparti che nascono da un approccio obsoleto: bisogna ricorrere a un modello innovativo che abbia come motore del cambiamento la tecnologia e la telemedicina». Infine, «bisogna individuare le principali vocazioni degli ospedali sardi, dando una qualificazione a tutti i presidi».

La diversità

Francesco Agus (Progressisti) ha insistito sulla necessità, per la sanità, «di sforzarci per inventare un sistema sardo, impiegando criteri che non possono essere quelli nazionali, ma adattati allo spopolamento della Sardegna e alla distribuzione dei suoi abitanti». Un passaggio sul tema anche nell’intervento di Gianni Chessa (Misto): «La sanità è una questione irrisolta che va affrontata con coraggio, con una programmazione di lungo periodo e un cambio deciso di mentalità». Fuori dal coro, almeno sulla costruzione di nuovi ospedali, l’intervento di Antonello Peru: «La realizzazione di nuove strutture non rappresenta un costo ma, nel lungo periodo, un risparmio». Per la neo presidente della sesta commissione Carla Fundoni (Pd) «bisogna lottare affinché la sanità resti pubblica e tutti i sardi si possano curare». La Sardegna, ha ricordato Maria Laura Orrù (Alleanza Verdi Sinistra) citando i dati Istat, «è la Regione con la più alta percentuale di persone che rinunciano alle cure, un segnale gravissimo». Sanità pubblica da difendere anche per il capogruppo del M5S Michele Ciusa: «Il diritto alla salute spesso negato è una delle tre sfide che ci attende (le altre due sono la disoccupazione e la dispersione scolastica)».

Fuori dal coro

Per chiunque il commissariamento è da evitare. Non per il consigliere del Pd Valter Piscedda: «Lo dicevo cinque anni fa e lo dico oggi: meglio il commissariamento rispetto al sistema sanitario che abbiamo nell’Isola».

