«Se non hai un buon attore, tutto suona falso», disse Stanley Kubrick a proposito della scelta dei doppiatori in una telefonata a Mario Maldesi, direttore del doppiaggio di “Full Metal Jacket”. Alle 15 e alle 23.30 “Tg Cultura” punta le sue telecamere sul docufilm “La voce senza volto” di Filippo Soldi dedicato proprio alla voce di Mario Maldesi Cidda, solide radici a Ploaghe, maestro che ha arricchito la storia del cinema italiano. Il film è stato presentato nei giorni scorsi a Cagliari, al Notorious di piazza L'Unione Sarda, dallo stesso regista e da Caterina Maldesi Cidda, figlia d'arte che dal padre ha ereditato la passione per il doppiaggio e per la recitazione. L’approfondimento è curato da Massimiliano Rais (nella foto).