“La voce senza volto” domani al Notorious 

Approda per la prima volta in Sardegna domani alle 17 al Notorious Cinema di piazza L’Unione Sarda “La voce senza volto”, docufilm presentato in anteprima alla diciottesima Festa del Cinema di Roma ed entrato nella Selezione Ufficiale Nastri D’argento 2024.

“La voce senza volto” (nella foto, una scena del film) è un documentario che ci accompagna in un viaggio alla scoperta del mondo del doppiaggio e delle implicazioni che questa pratica ha avuto sul nostro cinema, sulla nostra cultura e sulla nostra società. Partendo dalla voce di Stanley Kubrick, incontriamo tanti personaggi che attraverso il loro contributo ne hanno determinato la storia. Saranno presenti alla proiezione ad ingresso libero e gratuito il regista Filippo Soldi e Caterina Maldesi, figlia di Mario, uno dei più importanti direttori del doppiaggio della storia del cinema del nostro Paese.