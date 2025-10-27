“La voce sarda” è il nuovo programma di Videolina, curato da Ambra Pintore con la regia di Beppe Passavanti, in onda ogni martedì con un doppio appuntamento: uno alle 21 e un secondo alle 21.30 e che questa sera prende il via con una puntata ricca di ricordi.

Ospite delle prime due puntate Massimo Cellino (nella foto) , presidente del Cagliari dal 1992 al 2014. Una storia personale e professionale quella di Cellino intrecciata con i sogni di una famiglia e di un’intera isola di tifosi e tifose. Amarezze e gioie, sconfitte e vittorie in un racconto leale ed emozionante valorizzato dai tanti filmati dell’archivio di Videolina, a 50 anni dalla sua nascita.