Giuseppe Cossiga (nella foto) , figlio dell’emerito Presidente Francesco, delinea in questa puntata de “La voce sarda” alle 21 su Videolina una figura paterna presente malgrado le responsabilità, non avvezzo ai sermoni ma più al dialogo e confronto. «La cosa più importante che mi abbia trasmesso è la libertà. In casa, a tavola, si discuteva molto di autonomismo e indipendentismo». Ospite della seconda parte del programma, alle 21.30, il professore universitario Francesco Cesare Casula che definisce il suo rapporto di amicizia profonda con Francesco Cossiga, nata per caso tra i banchi dell’Università di Sassari.

A cura di Ambra Pintore con la regia di Beppe Passavanti.