Susanna Sciola, autrice e conduttrice del programma “Se mai vi pungesse vaghezza” in onda su Videolina dal 1992 al 1997, un esperimento pioniere in Sardegna e di grande successo dove, in un salotto accogliente, gli ospiti si aprivano spesso emozionandosi. Benito Urgu, indiscussa icona della comicità sarda, dagli esordi su Videolina con il regista Filippo Martinez, agli indimenticabili personaggi ospiti nella trasmissione “Sardegna Canta”, dalla musica con i Barritas, alle piazze e alla tv. Ecco i due nuovi protagonisti de “La voce sarda”, il nuovo programma di Videolina, curato da Ambra Pintore con la regia di Beppe Passavanti, in onda il martedì con un doppio appuntamento alle 21 e alle 21.30.