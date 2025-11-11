Ospite della quinta puntata de “La Voce Sarda”, alle 21, è Bepi Anziani, direttore di Videolina dal 1984 al 2010. «Impossibile non ricordarlo come un anno importante, avevo solo 29 anni e da novello direttore inizia il mio legame con la politica. Il 24 agosto 1984, infatti, viene eletto il primo èresidente regionale sardista: Mario Melis». Al presidente Melis e alla sua giunta è dedicata l’intervista.

Nella sesta puntata, alle 21.30, invece, Enrico Berlinguer rivive nel racconto della figlia Maria, arricchito dai filmati dell’archivio di Videolina che documentò le visite in Sardegna del leader del Partito Comunista nel 1983 e 1984. “La Voce Sarda” è il nuovo programma di Videolina, curato da Ambra Pintore con la regia di Beppe Passavanti.