Ci sono voci che toccano le corde più profonde dell’animo umano come quella di Andrea Parodi, sensibile e raffinato artista. In questa puntata de “La voce sarda”, in onda oggi alla 21, su Videolina, la moglie, Valentina Casalena (foto) , ripercorre con Ambra Pintore la strada musicale del cantante di origini genovesi, dagli inizi della sua carriera negli anni ’70, i tour con Gianni Morandi, il sodalizio con i Tazenda e la svolta da solista. Curioso e appassionato di musica in tutte le sue espressioni e generi, amava sperimentare e mettersi in discussione, come dimostra il suo percorso nato nella musica rock, approdato allo studio della musica sarda anche tradizionale, evolutosi poi nella word music. La regia è di Beppe Passavanti.