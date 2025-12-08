VaiOnline
telecomando
09 dicembre 2025 alle 00:15

“La voce sarda”  

Doppio appuntamento questa sera dalle 21 su Videolina con “La voce sarda” il programma condotto da Ambra Pintore che vedrà nella prima puntata ospite Mauro Mura, magistrato dal 1968, ora in pensione, che si è occupato di numerosi sequestri di persona e in questa puntata analizzerà le motivazioni che hanno portato alla fine di questo grave crimine.

Alle 21.30 sarà la volta di Franco Meloni (nella foto) che è stato interprete della più grande rivoluzione ospedaliera in Sardegna. Direttore a soli 36 anni, insieme ad un gruppo di medici giovani e fiduciosi nella medicina danno vita ad un sistema nuovo: un ospedale attrezzato in tutte le discipline che potesse affrontare la sfida dei trapianti d’organo.

