Appuntamento oggi alle 21 e alle 21.30 con “La voce sarda”, il programma di Videolina curato da Ambra Pintore con la regia di Beppe Passavanti.

Nella prima puntata il focus è sulle visite dei Papi in Sardegna che rivivono nel racconto di Emanuele Dessì (foto) , direttore di Videolina e de L’Unione Sarda. Nel 1970 Paolo VI giunge nell’isola, la televisione non esisteva, ma le pagine de L’Unione Sarda documentarono tutto. Nel 1985 Giovanni Paolo II visita le miniere di Iglesias, nel 2008 Papa Benedetto XVI è nel capoluogo e nel 2013 la lunga diretta di Videolina documenta l’indimenticabile viaggio di Papa Francesco. Nella seconda puntata si parlerà del dramma di Curraggia: 15 feriti e 9 morti a causa di un vasto incendio. Se ne parlerà con Mario Marchesi.