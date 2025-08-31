La voce magica di Maria Giovanna Cherchi protagonista oggi al Portorotondo Festival 

È Maria Giovanna Cherchi, una delle più rappresentative interpreti del canto tradizionale rielaborato, la protagonista – stasera alla 20 in piazza San Marco – del Portorotondo Festival.

Organizzato dall’Associazione Giovani Portorotondo, guidata dall’avvocato Sergio Deiana, la kermesse, sostenuta dal Consorzio di Porto Rotondo, dal Comune di Olbia, dalla Fondazione di Sardegna e inserita nel circuito di marketing Territoriale Salude & Trigu della Camera di Commercio di Sassari, è arrivata al penultimo appuntamento, con ingresso libero.

Ospite d’eccezione della serata dedicata ai suoni e ai canti dell’Isola, la grande voce della cantante bolotanese, amatissima dal pubblico e icona del canto popolare sardo, che proporrà alcune delle sue canzoni più celebri in occasione del tour dei 30 anni di carriera – un percorso costellato di successi anche in Italia e all’estero, dove è seguitissima in tutti i Circoli dei Sardi – un cui presenterà il nuovo disco, uscito proprio quest’anno, per ricordare il suo concerto del 1995, quando lei non era neppure ancora maggiorenne.

Tante le collaborazioni prestigiose della celebre interprete portabandiera della “limba sarda” in tutto il mondo, l’ultima con Fausto Leali, di cui è uscito il video da Gerusalemme nel 2023 ma indimenticabile rimane la sua versione di “No Potho Reposare” con la voce immortale di Pino Mango.

