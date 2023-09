La voce di Nada che sa arrivare  dritta al cuore 

Sembrava un angelo caduto dal cielo, Nada Malanima la scorsa notte. La voce inconfondibile della cantautrice toscana ha inaugurato la XXXIV edizione di “Oltre i Confini” / Festival di Musica e Teatro organizzato, all’ex caserma di Quartu, dal Teatro Actores Alidos con la direzione artistica di Gianfranco Angei. Una notte ricca di ricordi e emozioni, dal successo annunciato e sold out al botteghino, che ha riportato il pubblico indietro nel tempo. Canzoni diventate simboli di un'epoca, le sue, e capaci ancora oggi, a distanza di decenni, di far ballare e cantare a squarciagola anche i più giovani. Accompagnata da Andrea Mucciarelli alla chitarra, ha portato in Sardegna il nuovo progetto musicale, ispirato al fortunato Nada Trio, che questa volta diventa un Duo. Creando un dialogo intrigante e intimistico tra voce e chitarra. Un potere notevole, quello di Nada, di saper dar voce, attraverso i suoi testi, ai sentimenti più delicati e profondi dell’animo. Dall'allegria al dolore, dalla rabbia alla malinconia, trasfigurando in musica un universo interiore e attraversando territori differenti.

Davanti a oltre duecento spettatori, ha riproposto un repertorio dei suoi brani più significativi, dalla famosissima “Ma che freddo fa” con cui debuttò giovanissima al Festival di Sanremo, salendo in vetta alla hit parade italiane, alla celeberrima “Amore disperato” e ancora “Ti stringerò”, la sanremese “Luna in piena”e “Senza un perché” (nella colonna sonora di “The Young Pope” di Sorrentino) riscoprendo anche pezzi classici della tradizione popolare come “Maremma”. Un modo unico di vivere la musica: la sua voce roca fa arrivare le canzoni dritte al cuore. Il suo corpo le interpreta. Perché le parole usate da Nada sono visioni, più forti della logica, e hanno dato vita, ieri sera, a qualcosa di magico.

