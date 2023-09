La voce di Michela per Accabadora  

Quando scrisse “Accabadora“, Michela Murgia mise insieme due esperienze personali: quella di figlia e quella di madre. La scrittrice sarda, morta il 10 luglio a soli 51 anni a causa di una malattia inguaribile, traspose in uno dei suoi romanzi più venduti le proprie vicende di fill’e anima e madre, a sua volta, di figli non suoi per sangue, ma suoi per amore. Pubblicato nel 2009 per Einaudi, il romanzo vendette oltre 250 mila copie solo in Italia, imponendo l’attivista e critica letteraria di Cabras, come scrittrice di rilievo internazionale.

A distanza di due mesi dalla sua morte, rileggere il long seller tradotto in circa venti paesi, nella forma di un audiolibro in edicola domani con L’Unione Sarda (4.50 euro più il prezzo del giornale), non è solo un modo per ricordare l’autrice di romanzi e racconti apprezzata da un largo pubblico di lettori e lettrici; è anche l’occasione per riascoltare la sua voce appassionata e autentica, che ha saputo trarre dalle proprie vicissitudini motivi di riflessione comuni. La famiglia queer che la scrittrice seppe costruire attorno a sé, e che in libri successivi illustrò come un modello relazionale di cura e affetto alternativo al tipo tradizionale, ha le sue radici in quella storia breve e intensa date alle stampe un anno dopo il libro d’esordio. “Il mondo deve sapere. Romanzo tragicomico di una telefonista precaria“ insieme con “Viaggio in Sardegna. Undici percorsi nell’isola che non si vede”, entrambi Einaudi, sono i titoli con cui Murgia inaugura la sua lunga carriera di narratrice e saggista.

Come ascoltarlo

Letto dalla stessa autrice, l’audiolibro, pubblicato da Emons con la realizzazione editoriale e grafica di Arkadia Editore, può essere ascoltato su dispositivi Android o Apple, attraverso l’app Emons disponibile sia su Play Store sia su App Store. Una volta creato un account sull’applicazione, è sufficiente scansionare il QR Code per scaricare il file audio sulla propria libreria.

La storia

È la seconda volta che L’Unione Sarda propone “Accabadora“. Lo aveva già fatto l’anno scorso, in occasione dell’uscita della collana “La Biblioteca dell’identità. I grandi libri da ascoltare“ diretta da Lorenzo Paolini, direttore editoriale del quotidiano di Cagliari. A riprova del successo che il romanzo di Michela Murgia riscuote ogni volta. La storia prende spunto dalla leggenda (o forse è una figura realmente esistita) dell’accabadora, colei che pratica la buona morte. “Acabar“, in spagnolo, significa finire. E in sardo «accabadora» è colei che pone fine alla vita, o meglio a una sua parvenza. Le protagoniste sono Maria e tzia Bonaria che vivono come madre e figlia, non perché l’una discenda dall’altra, bensì perché l’una ha scelto l’altra. Bonaria Urrai è una vecchia sarta che ha visto Maria rubacchiare in un negozio, e siccome nessuno la guardava ha pensato di prenderla con sé e chiamarla figlia, perché «le colpe, come le persone, iniziano a esistere se qualcuno se ne accorge». La gente del paese le guarda con malevolenza: i legami che si scelgono, al contrario di quelli naturali, appaiono sospetti, eppure è così semplice: Bonaria ha preso Maria con sé, la farà crescere e ne farà la sua erede, chiedendole in cambio di essere presente e accudirla quando sarà lei ad averne bisogno. Maria, dal canto suo, quarta figlia femmina di madre vedova, è invisibile agli occhi della sua famiglia incapace, per la povertà, di accudire tutti i suoi figli. Nei panni di fill’e anima, Maria recupera fiducia nella vita e in sé stessa, fino a scoprire che amare e prendersi cura di una persona possono farsi in molti modi. Anche per il tramite di un gesto pietoso e amorevole, che anticipa la conclusione di ciò che comunque è destinato a finire, magari in una forma dolorosa e crudele. La carezza di tzia Bonaria l’accabadora, l’ultima madre.