“La voce di Hind Rajab” Tutta la potenza di un film 

Di tutti i film presentati quest’anno alla Mostra del Cinema di Venezia, nessuno ha fatto discutere quanto “La voce di Hind Rajab”. Premiata con il Leone d’Argento, la pellicola diretta dalla palestinese Kaouther Ben Hania, e realizzata col sostegno di celebrità tra cui Joaquin Phoenix e Brad Pitt, ha cavalcato l’urgenza dei fatti di cronaca per fare del mezzo filmico un vero e proprio megafono della contemporaneità. Volgendosi a un atto di testimonianza che non sacrifica la componente artistica, il titolo si concentra sul conflitto attualmente in corso a Gaza, da cui sono state estrapolate le registrazioni vocali di persone realmente decedute durante gli attacchi dell’esercito israeliano. A dividere le opinioni del pubblico in sala è stata proprio la sua natura atipica: tra chi n’è rimasto profondamente colpito e chi, al contrario, ha alluso sottilmente a una qualche forma di sensazionalismo. Ma al di là di certe questioni, non si può che alzare le mani di fronte a un’intuizione creativa a cui, forse, non era mai capitato di assistere prima.

La storia

Il 29 gennaio 2024, dopo l’ordine da parte di Israele di evacuare il quartiere di Tel Al-Hawa, nella zona meridionale di Gaza, il centro chiamate d’emergenza della Mezzaluna Rossa - che, alla stregua della Croce Rossa in Occidente, si occupa di attività a scopo umanitario in tempo di pace e di guerra - riceve una telefonata da Hind Rami Iyad Rajab, una bambina rifugiatasi nell’abitacolo di un’automobile dopo l’assalto di un carro armato. Il personale resta costantemente in contatto con lei, scoprendo che alcuni suoi parenti, morti a seguito degli spari, l’hanno lasciata sola e bisognosa di assistenza. Sebbene l’operazione di recupero richieda appena otto minuti per essere portata a termine, le procedure impongono misure estremamente restrittive, con l’aggravante paradossale di dover chiedere a Israele il via libera per i soccorsi. Il pericolo, altrimenti, sarebbe quello di esporsi al fuoco nemico, rischiando un sacrificio inutile. Ma più il tempo passa, più la piccola Hind implora aiuto: cosa scegliere, dunque, tra ignorare il protocollo o attendere un permesso sicuro?

La verità

Già dalle prime sequenze, le forme d’onda delle registrazioni vocali appaiono ingrandite sullo schermo, indicando in chiave meta-narrativa l’importanza attribuita ai documenti audio nel quadro generale. Alle voci inserite nel montaggio corrisponde una regia votata al più assoluto realismo, che impiega riprese a mano libera e primi piani per mettere in risalto le reazioni impreviste, gli stati di shock e i sobbalzi emotivi dei personaggi. Gli attori, in questo senso, compiono un lavoro sbalorditivo, investendo il proprio vissuto personale per caricare di verità la finzione scenica. Su questa stessa linea, la scrittura trova un perfetto equilibrio tra i contenuti reali e quelli costruiti ad hoc, riportando in modo pertinente i fatti descritti senza prendersi licenze fuori contesto. L’effetto che ne deriva è destabilizzante, al punto da dare l’impressione che il tempo si dilati per il costante senso di preoccupazione, inchiodando lo spettatore alla sedia senza attimi di sosta. Un’opera di rara potenza, che per la sua doppia facciata di realtà e finzione arriva come un pugno allo stomaco, senza creare distinzioni tra l’impatto dei valori espressivi e l’urgenza della questione morale.

