La “Voce” di Giulia Cannas a Carloforte 

Carloforte accoglie la danzatrice Giulia Cannas con “Voce”, un inno alla periferia come cuore pulsante di forza e bellezza. Si tratta della terza e ultima sessione di residenza artistica Rizomi 2024, progetto ideato da Tersicorea con la direzione artistica di Simonetta Pusceddu. Come le precedenti residenze, anche “Voce”, in questi giorni in via di studio e ulteriore definizione nell'Isola di San Pietro, avrà un momento di restituzione pubblica, domenica prossima alle 1, allo Spazio laboratoriale La Bottega di via Venezia 6A.

Da “Bellas Mariposas”

Nato a partire dalle pagine del romanzo breve di Sergio Atzeri “Bellas Mariposas”, “Voce” si costruisce come un'indagine intorno al concetto di città-borgo. «La ricerca si muove dai temi della marginalità, concentrandosi sulle forti identità che emergono dalle periferie caratterizzate da esclusione, rabbia, lentezza, ma anche da bellezza, forza e rivoluzione», spiegano le organizzatrici. La danza si fa forma di protesta culturale e sociale, mossa dalla rabbia generativa tipica dei e delle giovani in rivolta degli ambienti svantaggiati, e si trasforma in energia vitale e forza motrice per il cambiamento. Con Giulia Cannas, che collabora stabilmente con Fuorimargine, la danzatrice Donatella Martina Cabras, autrice di percorsi formativi e didattici nell'ambito di una ricerca permanente sul movimento, ed Enrico Frisoni performer, ricercatore, assistente alla regia e insegnante di teatro.

La direttrice

«La danza – spiega la direzione artistica Simonetta Pusceddu – apre un dialogo tra spazio, tempo e territorio nel nome della creatività dell'artista. Chi arriva qui in residenza si immerge fino alle radici per estrarre e rielaborare quel che la propria sensibilità percepisce e suggerisce». L'iniziativa, promossa da Regione Sardegna, Ministero della Cultura, Fondazione di Sardegna e Comune di Carloforte, e con la collaborazione logistica organizzativa dell’associazione Botti Du Shcoggiu, è parte dei progetti per l'insediamento e sviluppo delle residenze Artisti nei Territori.

