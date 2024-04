La voce di Diana Puddu da Quartu a Rai 1: «Sul palco ero a casa» 

La notte dopo la vittoria è una di quelle notti che il sonno può aspettare. «Quando siamo tornati in camera erano le 2. Prima abbiamo fatto una festicciola con gli altri concorrenti, giusto una tortina e un paio di bottiglie di spumante. E poi mi sono messa a leggere tutti i messaggi che sono arrivati e alla fine avrà dormito sì è no poche ore».

Diana Puddu, 60 anni, casalinga quartese reduce dal successo a The Voice Senior, il programma scova talenti di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, è un vulcano di entusiasmo e di energia. Catapultata all’improvviso in un turbine di emozioni che ancora fanno battere forte il cuore. La sua voce ha conquistato tutti a cominciare ovviamente dal suo giudice Gigi d’Alessio.

E allora Diana, ci dica, come è stato il risveglio dopo la vittoria?

«Se devo essere sincera ho iniziato a realizzare cosa era successo solo la mattina dopo. Dopo una bella doccia ho capito davvero che quella bella V rossa di The Voice senior era mia, che avevo realizzato un sogno».

Dica la verità, se lo aspettava?

«Allora, la prima volta che abbiamo fatto le blind audition, gli altri concorrenti mi dissero “Tu vincerai The voice” e il giorno della finale nei camerini mi hanno ripetuto “non c’è ombra di dubbio, vinci tu!”. I pronostici però si sa come sono, come a Sanremo che dicono vince quello e invece poi non vince. Sì, forse dentro di me lo pensavo, ma la certezza mai, visto il grandissimo livello di tutti i partecipanti».

Ma a The Voice come ci è arrivata?

«Questo sogno io lo devo a mio marito, è lui che mi ha iscritto senza che sapessi niente. Io essendo appassionata di canto, avevo già visto le prime tre edizioni del programma televisivo e mi preparavo a vedere la quarta sul divano di casa, invece ero lì sul palco».

È vero che ha iniziato a cantare da piccolissima?

«Io sono nata con la passione per il canto. Da piccolina mi mettevano sopra il tavolo e io ballavo e cantavo. Devo averla ereditata da mio padre questa voce: lui è bravissimo. Faceva il pittore edile e quando lavorava e cantava si fermavano in strada per ascoltarlo. E sua mamma aveva la voce di un usignolo».

Iniziano a notarla su un palco in piazza IV Novembre per la festa dei comunisti?

«Avevo cantato “Tutto a posto” dei Nomadi e vinsi. Mi ricordo che il presentatore mi prese in braccio in trionfo. Era stata un’esperienza molto divertente».

Poi è diventata grande.

«E ho creato un gruppo e così facevamo qualche seratina di qua e di là. Di lì a poco ho conosciuto mio marito Paride Pusceddu e abbiamo iniziato a cantare insieme, sia in duo che in trio anche con Esmeralda Tola nei New Karalis».

Nel futuro cosa c’è?

«Mi piacerebbe tantissimo portare sul palco le canzoni delle donne. Ho in mente già il titolo “In..canto donna”. Interpretare ogni cantante, con una canzone. E poi The Voice mi darà la possibilità anche di fare un inedito e di questo sono felicissima».

A Quartu, la sua città, l’hanno sostenuta.

«Io amo la mia città e quando sono venuti a farmi l’intervista per la trasmissione, ci ho tenuto a portarli ovunque, dal mercato civico al Poetto».

Come gestirà questa popolarità improvvisa?

«Se mi dicono: “Diana devi venire a cantare”, sono contenta. Ma se mi propongono: “Devi fare un’intervista”, mi viene il panico. Sapete una cosa? Io su quel palco mi sentivo a casa mia. Non avevo paura, ero lì, era il mio momento. Me la sono goduta dall’inizio alla fine. Ero nel mio sogno».

