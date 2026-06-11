La voce di Bocelli e l’inno di Shakira incantano l’Azteca 

Le tradizioni e la musica messicane, l'inno “Dai Dai” di Shakira, accompagnata dalla star nigeriana Burna Boy, Andrea Bocelli e il messaggio che 'il calcio unisce tutto il mondo': il mitico stadio Azteca di Città del Messico ha ospitato la prima delle tre cerimonie inaugurali dei Mondiali 2026, con la direzione artistica di un altro italiano, Marco Balich. Tre come sono i Paesi organizzatori della prima Coppa del Mondo a 48 squadre: Messico, appunto, Canada (a Toronto) e Usa (a Los Angeles). A pochi minuti dalla gara Messico-Sudafrica spazio all'arte messicana con ballerini in costumi indigeni e donne in abiti tradizionali. Al centro del campo la riproduzione in cartapesta di una grandissima Coppa del Mondo. Poi l'esibizione del gruppo messicano Maná, del cantante pop venezuelano Danny Ocean, del gruppo Los Ángeles Azules, della star colombiana del reggaeton J Balvin e della cantante ispano-messicana Belinda. Quindi i fuochi di artificio con il Dai Dai applaudito dagli oltre 80 mila spettatori dell'Azteca. Una seconda volta per Shakira che nel 2010 cantò “Waka Waka”, una seconda volta anche per Sudafrica-Messico, che anche 16 anni fa aprirono il Mondiale, in quel caso, con gli africani padroni di casa. Quindi la parte istituzionale con la sfilata delle bandiere delle 48 squadre e l'esibizione di Andrea Bocelli sulle note “Dna”, un altro inno dei Mondiali 2026, con la base elettronica di David Guetta. E, prima del fischio di inizio il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha posizionato la Coppa del Mondo al centro della tribuna d'onore.

RIPRODUZIONE RISERVATA