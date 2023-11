La voce della piazza a Cagliari «Non ci facciamo intimidire» 

«Non ci facciamo intimidire». E ancora: «Adesso basta». Dal palco allestito in piazza del Carmine a Cagliari, i rappresentanti di Cgil e Uil incitano- tra una canzone pop e una rock - gli oltre mille e cinquecento manifestanti, giunti da tutta la Sardegna, per protestare contro la manovra finanziaria del governo Meloni e la precettazione di Salvini. Oltre a diversi esponenti della politica regionale e ad amministratori locali, non sono voluti mancare anche i due candidati del centrosinistra alla presidenza della Regione: Alessandra Todde e Renato Soru.

La partecipazione

Centinaia e centinaia di bandiere hanno sventolato per tutta la durata della manifestazione, mentre si alternavano gli interventi dei rappresentanti delle due sigle. Oltre il 90 per cento, è la stima fatta dai sindacati, dei lavoratori e delle lavoratrici sarde della scuola e dei trasporti ieri erano in piazza. Presenti anche quelli del pubblico impiego, ma le percentuali delle adesioni si sapranno solo oggi. Presenti tanti pensionati: «A fine mese non ci arriviamo. È ora di dire basta, fanno solo tagli e noi dobbiamo arrangiarci, ma come?», grida Pietro Contini, cappellino e bandana della Uil in testa. «Lo sciopero è diventato generale, perché i temi sono generali», aggiunge Laura Stochino, insegnante, mentre stringe tra le mani la bandiera della Cgil. «Questa finanziaria che ha un respiro molto corto, non incide sulle questioni che realmente ci interessano. Il nostro contratto verrà rinnovato in ritardo. Il governo adesso a dicembre ci regala una quantità di soldi che servirà soltanto a impedire che l’aumento salariale previsto sia adeguato all’inflazione».

La prima battaglia

In piazza anche gli educatori della scuola: «Nessun riconoscimento della nostra professionalità e del nostro salario. Abbiamo bisogno di farci sentire», dice, invece, Roberta Colizzi, rappresentante del Comitato diritti educatori professionali della Sardegna.

Mancate risposte

«È una manovra che non risponde ai bisogni della nostra gente. Non dà risposte a disoccupati, giovani e pensionati - afferma Francesca Ticca, leader regionale della Uil -. Noi rappresentiamo quel mondo che ha problemi di salario, di rinnovo di contratti, ha problemi di pensione, non ha il lavoro. E la politica in tutto questo non sta dando risposte. Bisogna iniziare con un primo “cappello”: combattere l’evasione fiscale, deve essere la prima grande battaglia di questo Paese».

L’inflazione che morde

Per il numero uno di Cgil Sardegna, Fausto Durante, «i lavoratori hanno costruito la fortuna di questo Paese, i sindacati hanno difeso la democrazia dagli attacchi di tutti i tipi, neri e rossi, e noi quando veniamo sfidati rispondiamo! Siamo davanti a una profonda crisi: l’inflazione sta mordendo il potere d’acquisto di salari e pensioni, mentre l’industria e il sistema economico-produttivo del Paese aspettano risposte. E il governo? Totalmente lontano da queste questioni, ma continua a fare politiche sociali e fiscali sfavorevoli al mondo del lavoro».

Le proposte

Ma dal palco arrivano anche le proposte: «Bisogna aumentare i salari, rinnovare i contratti per abbattere il divario di genere. Serve una vera lotta all’evasione, bisogna escludere la flat tax e rilanciare la sanità pubblica. Ai giovani va garantito il diritto allo studio, un lavoro stabile, una pensione contributiva di garanzia».

