La voce della musica, due serate in Municipio 

Torna Note d’Ogliastra, la rassegna aperta organizzata dalla Scuola Civica di Musica per l'Ogliastra, in collaborazione con comune di Lanusei, Associazione Ellipsis di Sassari e lAcademia Nugoresa de Bonas Artese di Nuoro. Gli appuntamenti sono fissati per sabato 14 e domenica 15 dicembre 2024, nella sala consiliare di Lanusei. Per il concerto di sabato, Les Voix de la Nature, la scuola ha pensato a Lucija Majstorovic, al pianoforte e a Vincenzo Lai, al flauto traverso sulle musiche di Debussy, Reinecke, Gluck, Mouquet e J.S. Bach. In questo concerto, i due musicisti presenteranno un programma ispirato alla natura, con opere di alcuni dei più grandi compositori della tradizione musicale occidentale. Il concerto della domenica degli Ensemble Ellipsis con inizio alle ore 18, sulle note di Klughardt, Loeffler e Ruthardt si esibiranno Fabio Moi, al pianoforte, Alberto Cesaraccio, all’oboe e Giovanni Nucciarelli, al violino. Il secondo appuntamento della rassegna vedrà esibirsi l’Ensemble Ellipsis, un gruppo di musicisti di alta levatura, con un programma che spazia dal romantico al tardo romantico. Il direttore della scuola civica di musica per l’Ogliastra, Simone Pistis, da tre anni porta avanti questa rassegna aperta ed è certo che saranno «Due serate di grande musica, un'occasione per ascoltare repertori eseguiti da musicisti d'eccezione». ( p. cam.)

