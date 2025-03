La vittoria più importante dell’anno 

Cagliari 3

Monza 0

Cagliari (3-5-2) : Caprile; Palomino, Mina, Luperto, Augello (45' st Zappa); Adopo, Prati (31' st Makoumbou); Zortea, Viola (15' st Gaetano), Felici (16' st Luvumbo); Piccoli (31' st Pavoletti). In panchina Ciocci, Sherri, Coman, Deiola, Marin, Jankto, Pintus, Kingstone. Allenatore Nicola.

Monza (3-5-2) : Turati; Pedro Pereira, Izzo, D’Ambrosio; Birindelli (15' st Caprari), Castrovilli (15' st Ciurria), Akpa Akpro, Bianco, Kyriakopoulos (29' st Vignato); Dany Mota (37' st Petagna), Keita Baldé (29' st Ganvoula). In panchina Pizzignacco, Mazza, Brorsson, Leković, Gagliardini, Urbański, Zeroli, Forson, Palacios, Martins. Allenatore Nesta.

Arbitro : Fourneau di Roma 1.

Reti: nella ripresa 4' Viola, 28' Gaetano, 47' Luvumbo.

Note: ammoniti Luperto, Izzo, Keita Baldé, Piccoli. Recupero 2' pt-4' st. Spettatori 16.139 (sold out nei settori ordinari) per un totale di 357.635 euro.

Si fa così. Soffrire, ragionare, vincere. Il Cagliari ha messo da parte esitazioni, paure, qualsiasi lacuna soprattutto mentale, e si è preso tutto il piatto. Contro l’ultima in classifica, sì, ma sono proprio queste le partite dove puoi cadere. Un rimpallo, una trappola, una distrazione e il campionato sarebbe stato di nuovo in salita. Invece il Cagliari del secondo tempo è sembrato irresistibile, liberando fantasia, velocità e anche una buona dose di presenza fisica. I due trequartisti in gol è un evento lietissimo in casa rossoblù, il ritorno alla partita e alla segnatura del funambolo Luvumbo aggiunge positività a un pomeriggio, numeri alla mano, per certi versi indimenticabile.

Le scelte hanno fatto pensare a una squadra offensiva, con tre difensori di ruolo davanti a Caprile sostenuti da un centrocampo dinamico da quattro a cinque pedine, Viola a suggerire per Piccoli, unico, imprescindibile cavaliere dell’attacco. Ma Zortea da una parte e Felici dall’altra hanno spesso frequentato la zona offensiva, con la collaborazione di Augello, l’uomo dei cross geometricamente perfetti.

Il primo tempo

Al 7’ in contropiede il Cagliari sfiora il gol: cross da destra in corsa di Zortea, Viola riceve una palla perfetta ma di testa angola un po’ troppo, prove generali per quello che vedremo nel secondo tempo. Tre minuti dopo Caprile sventa in uscita un tentativo da destra. All’11’ un passaggio arretrato di Palomino innesca Mota, il sinistro però finisce in curva nord.

Luperto viene ammonito per un pestone su Kyriakopulos, il Monza ha voglia ma poco coraggio, dall’altra i rossoblù cercano di capire come passare. Ci prova Piccoli grazie na Zortea, risponde alla mezz’ora D’Ambrosio ma Caprile è sempre pronto. Il Cagliari c’è ma al 37’ è ancora Monza, Castrovilli impegna Caprile a terra. Felici da sinistra accende il motore e la palla finisce sull’esterno della rete, lo imita poco dopo Kyriakopulos. A 2’ dall’intervallo in area del Monza succede di tutto, Viola ci prova due volte e palla in corner.

La seconda parte

Si parte con il gol di Viola, bellissimo. Al 4’ il cross di Augello da sinistra è una perla, Nicolas stacca a centro area e la sistema dove Turati non arriva. Delirio e la tensione che cala. Spazio ai cambi, al 15’ Viola e Felici vanno a riposarsi, dentro Gaetano e Luvumbo, a proposito di panchina lunga. Due minuti e Luvumbo decolla sulla sinistra, scatto da brivido con quei muscoli di cristallo che fortunatamente restano intatti. Al 20’ il Monza rischia di pareggiare, Churria attraversa l’area senza concludere. Keita – ex non rimpianto, come Petagna, quanti fischi – si becca un’ammonizione dopo aver fatto baruffa per tutto il match. Luvumbo (25’) sfiora il gol con un tiro-cross da sinistra, antipasto del piatto forte: fallo su Luperto, minuto 27, Gaetano al limite dell’area batte da destra di destro, palla vicino al palo di Turati, lo stadio traballa, l’autore del gol va ad abbracciare Muzzi e Viola.

Ecco Makoumbou e Pavoletti, fuori Prati e l’instancabile Piccoli. Mina è un gigante su ogni palla, anche in corsa sul nuovo entrato Ganvoula. Volata finale, Gaetano e Pavoletti si divorano un gol facile facile, mentre è lo stesso fantasista napoletano in pieno recupero a lanciare Luvumbo nella deserta metà campo del Monza, Zito controlla e sistema il pallone nell’angolo alla sinistra di Turati. Un trionfo, lo stadio adesso sembra la Bombonera di Buenos Aires, tutti a casa con tre punti che significano, in soldoni, un bel pezzo della prossima Serie A.

