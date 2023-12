La vittoria manca da sei anni e mezzo 

Il Cagliari non vince sull'Empoli da sei anni e mezzo, ossia dal 3-2 del 14 maggio 2017: Sau e doppietta di Farias blindano i tre punti nel primo tempo, poi tentativo di rimonta parziale ospite con Zajc e Maccarone nell'ultimo quarto d'ora. Da lì in avanti 2 sconfitte (entrambe 2-0) e altrettanti pareggi (l'ultimo 1-1 il 13 febbraio 2022, a Empoli).

La vittoria più larga in casa è datata 21 marzo 1999, 5-1 in uno scontro salvezza anche se i toscani avevano già una classifica compromessa. Sblocca Mboma al l 21', poi si procura il rigore (27') trasformato da Muzzi. È uno dei pomeriggi migliori dell'attaccante del Camerun, che firma una tripletta: gli altri due gol al primo minuto della ripresa (gran conclusione col mancino) e all'ora di gioco (ribattuta dopo un colpo di testa parato). C'è poi una seconda marcatura multipla, peraltro in dieci contro undici per il doppio giallo a Zanetti: la doppietta di Muzzi all'80' dopo aver saltato Sereni con in mezzo la rete della bandiera di Di Napoli.

Il bilancio

L'ultima in casa ha visto vincere l'Empoli, 0-2 il 22 settembre 2021. È l'unico successo in A dei toscani, gli altri in B nel 2001 (2-3) e 2002 (1-3), per il resto sei affermazioni rossoblù (4 in A e 2 in B) e quattro pareggi (3 nel massimo campionato).