La vittoria e l’ovazione dell’Olimpico 

È il 17 novembre 1968, il Cagliari, reduce dalla trionfale vittoria di Torino contro la Juve, affronta all’Olimpico di Roma un’altro test di peso. E i rossoblù confermano di meritare il ruolo di “grande” del torneo. Sicuri e autorevoli travolgono 4-1 i Lupi del “Mago” Herrera e lanciano la sfida scudetto al Milan campione uscente. Il Cagliari gioca un calcio quasi perfetto e ipoteca il match già dopo 7’: Boninsegna serve Brugnera che fa partire un missile battendo Pizzaballa tuffatosi in ritardo. La superiorità del Cagliari è schiacciante e al 23’ arriva il 2-0: cross di “Bonimba” e ancora Brugnera stacca imparabilmente di testa.

Nella ripresa si scatena Riva; firma il 3-0 con una punizione delle sue e incanta lo stadio con una splendida quaterna aggirando Bet e Losi. Tra le 2 reti del bomber di Leggiuno c’è il gol del romanista Taccola (perirà tragicamente nel match di ritorno all’Amsicora), gol contestato per fallo su Albertosi. Al 90’ la squadra di Scopigno esce dal campo tra gli applausi del pubblico romano conquistato dallo spettacolo di gioco e potenza mostrato dai rossoblù. La gente scandisce il nome del giocatore che ha entusiasmato la platea con prodezze da fuoriclasse e Gigi Riva alza le braccia per rispondere all’ovazione uscendo da trionfatore come un tempo facevano vittoriosi i gladiatori.

