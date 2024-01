La Vittoria e il gol di Kaio piassi le note liete per il latte dolce 

Sassari. Meglio il risultato del gioco. Per il Latte Dolce era troppo importante iniziare l’anno e il girone di ritorno con una vittoria dopo le ultime cinque giornate d’andata dove aveva raccolto la miseria di 2 punti e incassato ben 10 gol. Il successo sul Budoni vale il +3 sulla zona playout.

L’altra buona notizia è il ritorno al gol di Kaio Piassi, che non segnava dal febbraio dell’anno scorso. È vero che il brasiliano ha saltato diverse gare per problemi fisici, ma è altrettanto vero che le sue accelerazioni e i suoi gol sono stati fondamentali per il ritorno in serie D. Da capire quale potrà essere l’apporto dei nuovi giocatori: è stato utilizzato solo il centrocampista Orlando (prova sufficiente), mentre l’attaccante Gjuci e il centrocampista Serra non erano tra i convocati. Vedremo se troveranno posto nelle prossime gare.

Appuntamenti ostici

Piuttosto ora il calendario propone due match ad alto rischio: prima sul campo della vice capolista Cos Sarrabus-Ogliatra, poi in casa contro la Cavese. Obbligatorio fare qualche punto, il rischio è essere raggiunti dalle pericolanti. Anche perché la terza di ritorno proporrà la sfida fra Trastevere e Nuova Florida e quindi una o entrambe faranno inevitabilmente punti. Di sicuro oltre alla determinazione occorrerà avere maggiore continuità rispetto alla gara col Budoni: nel secondo tempo la squadra di Giorico ha concesso troppo campo e iniziativa ai galluresi, rischiando di prendere il gol del pareggio. E il portiere Carboni è stato protagonista con almeno tre interventi determinanti.

