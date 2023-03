La vittoria dopo un mese Il Carbonia scaccia la crisi 

Carbonia. Il ruolino di marcia non è quello del girone d’andata, ma almeno il Carbonia è tornato alla vittoria dopo un mese (sosta forzata compresa). Sono stati tre punti per certi versi scaccia-crisi quelli che i minerari hanno conquistato domenica scorsa superando per 2-0 il più quotato (in classifica) Taloro Gavoi.

Vittoria giunta dopo il terzo pareggio “maledetto” contro il Budoni (i minerari due domeniche fa si sono fatti raggiungere dalla capolista al 3’ di recupero, in finale di Coppa Italia al 122’, nella gara di andata in campionato a 4’ dal termine) e la sconfitta contro il fanalino Nuorese. Prima del successo contro il Bosa, una sfilza di sette gare pareggiate (6) e perse (1). «Ma contro il Taloro Gavoi», precisa il presidente dei biancoblù Stefano Canu, «si è vista l’intensità del girone d’andata e ritmi agonistici elevati nonostante il terreno di gioco allentato: mancano sei gare, siamo pronti a dire la nostra in ogni campo».

A cominciare domenica dalla trasferta ad Arbus (all’andata finì 1-1). E probabilmente l’allenatore Diego Mingioni continuerà ad avvalersi del vivaio: contro il Taloro Gavoi fra i convocati dalla categoria Allievi figuravano ancora una volta Riccardo Lambroni (aveva già esordito a Budoni e sfiorato il gol) e Riccardo Frau, entrambi classe 2007. Il Carbonia ha chiuso il girone d’andata a 30 punti. Ora ne ha 45 e accarezza un sogno: chiudere a 60.

