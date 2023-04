La vittoria di Milia, Pili e Saba 

Nel girone B ha dominato con 23 preferenze il centrocampista Antonio Pili dell’Idolo, che ha pure vinto il titolo di capocannoniere con 20 reti. Nella passata stagione avevano chiuso appaiati in prima posizione Sebastiano Canu e Yahya Jatta. Quest’ultimo, che ora milita nella Bittese, ha chiuso in terza posizione a quota 17 con Massimo Pibiri (Santa Giusta). Entrambi hanno collezionato 23 presenze. Secondo posto, con 18 punti, per l’attaccante Marco Boi del Tortolì. «Una bella soddisfazione vincere questo premio», dice Pili, «condita anche dai 20 gol e dalla bella stagione della squadra, visto che siamo arrivati secondi. Il futuro? Ancora non so, ora vorrei solo staccare un po’ e ricaricare le batterie perché è stato un torneo tosto e tirato. Al momento opportuno deciderò».

Milia con 19 voti nel gruppo A è l’erede di Mirko Atzeni (Orrolese), che nella scorsa stagione si era imposto con 21 punti. Una grande stagione quella dell’esterno basso di sinistra col vizio gol (12 reti). «Un riconoscimento tanto lusinghiero quanto inaspettato», dice, «a salvezza acquisita ha tutto un altro sapore. È la ciliegina sulla torta di una stagione che alla fine si è conclusa bene sia a livello di squadra sia personale. È stato un anno un po’ travagliato, abbiamo avuto qualche difficoltà però alla fine ce la siamo cavata, come era giusto che fosse perché la squadra è valida sia nei singoli elementi sia a livello di gruppo. Aver realizzato tante reti per un difensore è un bel traguardo. Voglio condividere il premio con i miei compagni, è anche merito loro: mi hanno supportato e assistito. Le partite non si vincono mai da soli». Alle sue spalle, a un solo punto di distacco, il centrocampista Stefano Mura del Castiadas, ugualmente protagonista di una straordinaria stagione. La terza piazza, con 16 voti, è condivisa da Claudio Pani (Asseminese) con 20 presenze e Alessandro Cherchi (Gonnosfanadiga) con 21 presenze.

Sono Michel Milia (Villamassargia), Antonio Pili (Idolo) e Domenico Saba (Usinese) i migliori giocatori della Promozione stagione 2022/23. Hanno conquistato il primo posto nella speciale classifica dei gironi A, B e C determinata dai voti degli allenatori: ciascuno di loro sarà premiato durante il gran galà di fine stagione dalla Figc regionale che collabora al progetto ideato dall’Unione Sarda, che ogni domenica ha raccolto i dati. In ognuna delle giornate i tecnici votavano i tre calciatori migliori della squadra affrontata.

Il primo gruppo

Il secondo gruppo

Il terzo gruppo

Nel girone C, dopo il secondo posto della scorsa stagione Domenico Saba con 23 voti conquista la prima piazza prendendo il testimone di Lorenzo Zela (Posada). L’attaccante dell’Usinese ha staccato nell’ultima giornata Patrick Caetano Ferreira del Coghinas, rimasto a 22. Terza posizione per Gian Carlo Bombagi (Porto Torres) con 24 presenze e Victory Igene (Sennori) con 25. «È sempre un piacere vincere qualcosa di personale», dice Saba, «anche se quest’anno non era facile: nel girone c’erano ottime squadre. Il piacere è doppio considerato che i voti arrivano dagli allenatori avversari. Abbiamo fatto un ottimo campionato arrivando secondi, anche se volevamo qualcosa in più. Lunedì giocheremo la finale di Coppa. Proveremo a portarla a casa».

