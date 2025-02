La vittoria del Cagliari è anche nel fair play 

Per la seconda partita di fila non c’è stato alcun ammonito tra i giocatori del Cagliari. Un aspetto che dà ulteriore valore al successo ottenuto ieri contro il Parma. Un successo anche nel fair play, dunque. Il difensore Mina e il centrocampista Marin continuano a essere, pertanto, gli unici rossoblù diffidati.

Il ritorno di Luvumbo

Il calendario non dà tregua alla squadra di Nicola, in campo sabato prossimo a Bergamo contro l’Atalanta. Per questo, riprenderà la preparazione già oggi al “Crai Sport Center” di Assemini, con uno spirito inevitabilmente diverso. Tutta la rosa è a disposizione del tecnico piemontese. Sei giorni in più di allenamenti consentiranno, tra l’altro, a Luvumbo di ritrovare una condizione atletica quanto meno accettabile. Ieri, infatti, l’angolano è stato convocato un mese e mezzo dopo l’infortunio alla caviglia sinistra «per iniziare a respirare di nuovo il clima partita», ha spiegato lo stesso Nicola sabato alla vigilia.

Coman scalpita

E questi sei giorni permetteranno a Coman di ritrovare, anche lui, uno stato di forma migliore (non giocava da quasi un mese) e di assimilare gli schemi rossoblù. All’andata vinse l’Atalanta 1-0, ma il Cagliari disputò una gran partita. (f.g.)

