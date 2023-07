La vittima dell’incendio: «Ora aspetto una casa e l’aiuto del Comune» 

«Non ho più niente, ho perso tutto. In quell’incendio sono bruciati pezzi della mia vita. Ora aspetto una nuova sistemazione, il Comune mi ha promesso un aiuto». È sconvolta Naomi Farina. La ragazza, 24 anni, era l’inquilina dell’appartamento in via Della Musica andato a fuoco mercoledì. Il presunto responsabile, Ubaldo Belfiori, resta in carcere: è stato interrogato ma ha fatto scena muta. E per Farina e i suoi quattro figli è stata promossa una raccolta di indumenti e di beni di prima necessità.

Intanto l’odore acre del fumo avvolge ancora le scale e i pianerottoli della palazzina all’incrocio con via Parini. Sono passati un paio di giorni da quando l’appartamento al secondo piano è andato a fuoco ma qui sembra che non sia ancora cambiato niente: i muri anneriti, la porta della casa incendiata spalancata, l’odore che fuoriesce sommergendo tutto.

«Non possiamo stare in questa situazione», lamentano gli inquilini che preferiscono mantenere l’anonimato. «Abbiamo bisogno di aiuto, che vengano subito a mettere il palazzo in sicurezza e a permetterci di respirare»». Perché, aggiungono, «tutti noi abbiamo avuto danni. La scala è annerita, c’è un odore insopportabile di fumo e qui ci sono anche bambini asmatici che ne stanno pagando le conseguenze. Il Comune ci ha assicurato che avrebbe mandato qualcuno ma per ora siamo ancora in queste condizioni».

La richiesta è «che sistemino tutto, puliscano quella casa e murino l’accesso in modo che non possa entrare nessuno». Farina per ora è ospite dalla suocera, in attesa di una nuova e adeguata sistemazione.

