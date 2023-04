La vita? Un gioco di squadra 

Inviato

Capoterra. I più piccoli, classe 2020, non hanno mai conosciuto un mondo senza Covid. I più grandi l’anno prossimo prenderanno la patente e in qualche caso hanno già avuto l’onore di giocare nella prima squadra, in Prima categoria. Molti – la maggior parte – sono capoterresi e hanno una famiglia su cui poter contare. Per altri il campo da calcio è l’unica pianura in una vita in salita: sono quelli che scontano una condanna in una casa-famiglia o arrivano da lontano, per esempio dall’Ucraina in guerra, con i padri rimasti lì a combattere contro gli invasori, oppure dall’Algeria o dal Senegal. Altri hanno un disturbo dello spettro autistico, altri ancora un ritardo cognitivo.

Razzismo e discriminazioni

“Piccoli amici” a tre anni, “Primi calci” a 7-8 e, crescendo, “Pulcini”, “Allievi” ed “Esordienti”: 150 in tutto. Benvenuti nel vivaio del Capoterra Calcio, dove le porte sono aperte: «Da noi – spiega Antonello Piras, direttore sportivo del settore giovanile – si gioca e ci si allena per crescere insieme e imparare a non vivere più le differenze come un problema».