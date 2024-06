La vita turbolenta del 19enne scippatore 

Nonostante la giovane età, la scia di precedenti di Saifeddine Kassem (tunisino di 19 anni), fermato insieme al connazionale Mohames Aziz Zouba (21) per aver tentato di rapinare un minorenne (cercando di strappargli la preziosa collana in oro che aveva al collo e procurandogli delle lesioni), è lunga: risse, altri scippi e uno scontro tra gruppi rivali con altri giovani stranieri, finito a coltellate. Il complice invece è incensurato.

Oggi i due, difesi dall’avvocato Alessandro Falconi, verranno ascoltati dal gip nell’udienza di convalida del fermo eseguito mercoledì notte dagli investigatori della Squadra Mobile: per ora sono nel carcere di Uta.

Secondo le accuse i due hanno aggredito alle spalle un minorenne in via Sassari, per strappargli la collana d’ora che aveva al collo. Sono riusciti a romperla, ma la vittima l’ha difesa fino a quando gli scippatori hanno deciso di allontanarsi verso piazza del Carmine. Immediato l’intervento degli agenti delle volanti e poi della Squadra Mobile, al lavoro per identificare subito i due giovani. Grazie alle immagini di una telecamere di sicurezza e ad alcune testimonianze Kassem e Zouba sono stati rintracciati. Avevano gli stessi indumenti indossati durante la tentata rapina.

RIPRODUZIONE RISERVATA