La vita spericolata di un uomo in fuga 

Questa volta, Graziano Mesina in carcere non tornerà. Ma non perché la sua abilità nelle latitanze - l’ultima durata 533 giorni - che ha contribuito a renderlo figura simbolo del banditismo sardo lo ha reso inafferrabile. Semplicemente perché la diagnosi dei medici è senza appello. Nato a Orgosolo nel 1942, entrò per la prima volta in carcere a 14 anni, nel 1956, per un fucile rubato. Da quel momento, la sua vita si è intrecciata con una lunga serie di arresti, fughe, condanne e una grazia presidenziale.

Nel 1976 evase clamorosamente dal carcere di massima sicurezza di Lecce, alimentando la sua leggenda di latitante imprendibile. Negli anni ’90 fu coinvolto come mediatore nel rapimento Kassam, vicenda che contribuì a restituirgli un’immagine di un bandito dal volto umano. Nel 2004, il Presidente Carlo Azeglio Ciampi gli concesse la grazia. Tornò libero dopo quarant’anni trascorsi tra carcere ed evasioni. La libertà durò poco. Nel 2013 fu arrestato, accusato di essere a capo di un’organizzazione dedita al traffico internazionale di droga. Nel 2016 la condanna a 30 anni e la revoca della grazia. Nel 2019 fu scarcerato in attesa del deposito delle motivazioni della sentenza d’appello, la libertà durò fino al luglio del 2020, quando fu condannato in via definitiva. Invece di consegnarsi, fuggì, rendendosi ancora latitante. Fu catturato il 18 dicembre 2021, a Desulo. Trasferito a Badu ’e Carros, e poi a Opera, dove le sue condizioni di salute sono progressivamente peggiorate.

