«La vita senza smartphone» 

La sfida è stata prima di tutto con se stessi: rinunciare al cellulare, disconnessi dai social, off line senza possibilità di dare neanche uno sguardo a notifiche o condivisioni.

Il progetto

Ieri a Carloforte nell’istituto Nautico e al Liceo del Globale diretti dalla preside Sally Vallebona è andato in scena il “disconnessione-day”, un giorno senza cellulare su base volontaria. Tra tutti gli studenti coinvolti nel progetto, ben il 63 per cento ha consegnato lo smartphone, imbustato e sigillato in un involucro con nome e cognome. «In alcune classi abbiamo avuto un’adesione quasi unanime, in altre gli studenti non se la sono sentita di fare a meno dello smartphone per questioni legate alla didattica ma nel complesso il risultato è stato molto positivo - dice Laura Damele, vicepreside e insegnante di Navigazione - siamo soddisfatti perché con questa iniziativa abbiamo stimolato la riflessione sulla dipendenza dai cellulari, ormai molto diffusa». Il giorno della disconnessione fa parte di un progetto finanziato da Iscol@, “Le trappole del web bis - la dipendenza dallo Smartphone” che prevede una serie di laboratori e incontri, anche con i genitori, per sensibilizzare sui rischi dell’abuso degli smartphone, senza disconoscere l’importanza della tecnologia. La challenge era fissata per ieri: decidere volontariamente di non utilizzare il cellulare per un certo numero di ore.

I ragazzi

«È stata un’esperienza utile - dice Giulio Cimmino, 18 anni, quinta classe del Nautico - perché ho riscontrato che utilizzando il cellulare sono meno concentrato sulla lezione, invece senza smartphone, come abbiamo scelto di fare oggi, si riesce a seguire con molta più attenzione ogni singola materia». Anche Marzia Pascale, 17 anni, quarto anno del Nautico, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa. «È stata una giornata preziosa per staccare dall’uso della tecnologia - dice - questi sono gli anni in cui dovremo accumulare ricordi tra i banchi di scuola e l’abuso del cellulare può interferire su questo aspetto. È positivo che la scuola, luogo anche di educazione, ci proponga queste esperienza su un tema sempre più importante». Coinvolti nel percorso anche i genitori. «Abbiamo accolto positivamente questi progetti - dice Luca Gentile, rappresentante dei genitori in una prima - ci inducono a fare una riflessione sull’uso di uno strumento che ha stravolto le abitudini soprattutto nella relazioni personali ma che entra anche in tanti altri aspetti. Ci auguriamo che ci siano altre iniziative del genere, non certo per demonizzare la tecnologia ma per razionalizzarne l’uso». Il progetto non è finito: «Lunedì i ragazzi che hanno partecipato dovranno compilare un questionario per comunicarci impressioni ed emozioni - dice Loredana La Barbera, psicologa - venerdì ne discuteremo con i genitori. Siamo contenti delle adesioni, è importante mettersi in discussione su un tema di questo tipo».