“La vita secondo Edipo” con Fano oggi a Cagliari 

Tra mito e attualità con “Non è il caso. La vita secondo Edipo”, il nuovo saggio di Nicola Fano (Treccani ) sulla figura dell'eroe greco, “figlio della fortuna” e la sua storia, incentrata sul «conflitto tra volontà e destino»: la parola all'autore protagonista stasera alle 18 nel Foyer del Teatro Massimo di Cagliari insieme con la giornalista e critica d'arte Alessandra Menesini per un nuovo appuntamento con Legger_ezza 2024 / Promozione della Lettura – VI edizione a cura del Cedac Sardegna in collaborazione con la Libreria Edumondo.

Nicola Fano – giornalista, storico del teatro e drammaturgo, docente di Storia dell’Architettura Teatrale all’Accademia di Belle Arti di Perugia e di Elementi di Storia del Teatro nei Master dell’Accademia Nazionale Silvio D’Amico di Roma – svelerà ispirazione e contenuti del libro, in cui affronta le molteplici sfaccettature del giovane che, in fuga dopo la terribile profezia dell'oracolo per cui avrebbe ucciso il padre e sposato la madre, finisce con il realizzarla e dopo aver salvato la città di Tebe dalla Sfinge diviene egli stesso causa della peste, per l’inconsapevole parricidio e per le nozze con la regina Giocasta.

