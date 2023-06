La vita sana  dei bambini 

L’educazione alimentare associata al movimento fisico sono gli elementi su cui si è basato il progetto Dum “Diamoci una mossa : nuovi stili di vita attivi per bambini e famiglie” portato avanti per tutto l’anno scolastico nella primaria di Elini.

La campagna di sensibilizzazione all’educazione alimentare e a stili di vita sani ed equilibrati è stata organizzata dalla Uisp di Nuoro con la collaborazione della scuola e il sostegno del Comune. Un progetto volto a migliorare l’apprendimento delle buone abitudini di vita. «Che la Scuola sia luogo di elezione, dove realizzare azioni di promozione della salute è un fatto ormai assodato – spiega Tonino Ibba presidente del Comitato Uisp Nuoro – la Scuola è ancora il luogo privilegiato in cui favorire l’acquisizione di giuste conoscenze relative ai fattori di rischio per la salute e in cui sostenere lo sviluppo di stili di vita corretti».

RIPRODUZIONE RISERVATA