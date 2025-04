La vita rocambolesca del bandito Grazianeddu 

Forse non c’è altra immagine per raccontare le contraddizioni del piccolo mondo antico in cui era lievitato il mito del bandito Graziano Mesina. La folla davanti alla questura di Nuoro, tanti gli studenti e le giovani donne, che la mattina del 27 marzo del 1968 attendeva di vederlo. Era stato catturato la sera prima, a un posto di blocco della polizia nella strada tra Orgosolo e Mamoiada («Sono Mario Carta», disse agli agenti). «Sono Graziano Mesina», annunciò davanti a un microfono per il messaggio rivolto ai complici. «Sono stato arrestato e addosso mi hanno trovato prove schiaccianti dei sequestri Campus e Petretto. Liberateli e i vostri nomi non saranno mai svelati». Coi ferri di campagna ai polsi e lo sguardo puntuto, al giornalista che gli chiedeva cosa avrebbe voluto dire «ai giovani alla macchia, ai suoi coetanei», rispose «…di fare un mestiere differente, di spostarsi dagli ambienti che non vanno». Consigli che, allora aveva 26 anni, non aveva riservato e non riserverà a se stesso.

La verità giudiziaria

L’unico detenuto italiano condannato all’ergastolo per cumulo di pena, l’unico che è passato dalla galera alla libertà per grazia ricevuta (gli fu concessa il 25 novembre 2004 dal presidente Carlo Azeglio Ciampi) e poi di nuovo alla galera, è stato un personaggio che ha diviso l’opinione pubblica in maniera netta come pochi. Al di là del suo curriculum criminale, degli anni di latitanza, delle sentenze passate in giudicato e delle dieci evasioni riuscite sulle ventidue tentate, nel suo caso la verità giudiziaria non ha mai scalfito l’idea dei tanti che lo consideravano – a variare - l’ultimo dei fuorilegge romantici oppure uno sventato per nulla all’altezza della propria fama.

Il punto di rottura

Quale che sia la sintesi più attendibile della sua umana esperienza, la vita di bandito era nata nel cuore di quella “Sardegna del malessere” indagata dalle commissioni d’inchiesta parlamentari e dai reportage giornalistici, in una Orgosolo assediata dalle camionette della polizia a ogni strada. Il ragazzino che, nato nell’aprile 1942, ad appena 14 anni era finito in camera di sicurezza perché beccato con un fucile, diventò nel volgere di due lustri il bandito simbolo dell’“isola dei sequestri”. Quella volta fu la madre ad accompagnarlo in tribunale e a riportarlo a casa, o per meglio dire in campagna con le pecore assieme ai fratelli, ma doveva aver oltrepassato in qualche modo la sua sliding doors, quel punto di rottura che di un adolescente con la quarta elementare fece un fuorilegge con una taglia di dieci milioni di lire sulla testa.

La taglia non c’era ancora quando nel 1962, a vent’anni, uccise dentro un bar di Orgosolo l’uomo che considerava l’assassino del fratello. Venne condannato a ventisei anni di reclusione e da quel momento l’ossessione per la libertà, alimentata da un proficuo esercizio all’evasione, cominciò a crescere in maniera direttamente proporzionale alla fama. Giusto quell’anno, tentò due volte di scappare da Badu ‘e carros e alla terza ci riuscì scivolando per tredici metri lungo un pluviale dell’ospedale di Nuoro dove era stato ricoverato per un’emorragia al naso. La fuga durò tre mesi, e nel gennaio del ‘63 ci riprovò limando le sbarre della cella. Respirò l’aria fresca, ma per poco. Se la tentò di nuovo nel 1964 nel carcere di Viterbo, tutto inutile, come la volta che, l’anno dopo, fece un buco nel pavimento della toilette durante un trasferimento in treno.

La canzone di malavita

Il mito del bandito imprendibile si consolidò nel settembre 1966, quando evase dal carcere di San Sebastiano a Sassari insieme a Miguel Atienza (che morì qualche tempo dopo in un conflitto a fuoco sul Supramonte). In due anni di latitanza, Graziano Mesina sopravvisse a quattro sparatorie con polizia e carabinieri e partecipò a due sequestri di persona, finché il 26 marzo del 1968 finì in manette a un posto di blocco e poi condannato all’ergastolo. Mentre anche la canzone di malavita ne cantava la storia (“a tutti oramai notoria” diceva uno stornello), lui cominciò a girare per l’Italia dei penitenziari, da Volterra a Regina Coeli a Lecce, tra tentate fughe, evasioni riuscite e nuovi arresti, finché nel 1991 ottenne la libertà condizionale e si stabilì a San Marzanotto d’Asti.Poteva starsene tranquillo, in disparte dal mondo, e invece nel 1992 s’impelagò nel ruolo di emissario della famiglia Kassam nelle trattative per il rilascio del piccolo Farouk.

L’ultimo giro

«L’annuncio anticipato della liberazione di Farouk Kassam evitò un blitz per liberare il bambino, programmato dalla polizia per il giorno dopo. Senza il mio intervento probabilmente Farouk non sarebbe stato liberato», raccontò urbi et orbi in televisione e a ogni convegno. Gli costò una condanna per favoreggiamento a 3 anni e due mesi, poi – il primo agosto del ‘93 – arrivò l’arresto per traffico d’armi (condannato) e spaccio di droga (assolto). Aveva collezionato ben quattro decenni di carcere quando, nel 2004, il presidente Ciampi gli accordò la grazia. Se ne tornò al paese, come un emigrato in pensione che mancava da troppi anni. Risalì sul Supramonte per accompagnarvi i turisti («Dove possiamo trovare Graziano?, domandavano appena scesi dal pullman), e neanche dieci anni dopo – a 71 anni – ritornò pure in galera per traffico di droga. La scarcerazione nel 2019 per decorrenza dei termini, la fuga, la latitanza, l’arresto a Desulo. Era in carcere dal dicembre del 2021, con 24 anni da scontare. La cronaca delle ultime ore è l’epilogo di questa storia. Graziano Mesina, vecchio e malato terminale, è giunto all’ultimo giorno della sua vita con addosso quella vecchia taglia da dieci milioni. La giustizia degli uomini è stata irremovibile, oltremodo. Ora, giudicare, tocca a Dio.

RIPRODUZIONE RISERVATA