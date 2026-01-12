VaiOnline
Sinnai.
13 gennaio 2026 alle 00:33

«La vita in paese al tempo delle guerre mondiali» 

Come si viveva durante l’ultima guerra, testimonianze raccolte in diretta su anziani che in quel periodo erano ragazzi. Stefano Cogoni, 40 anni, sinnaese, è stato sempre interessato a queste vicende e ha raccolto i ricorsi per capire come negli anni delle due guerre mondiali, in particolare dell’ultima, si viveva non solo a Sinnai ma anche in tanti altri centri della Sardegna. Le ha raccolte in un libro di 384 pagine dove compaiono un centinaio di interviste, raccogliendo quel passato « così come mi è stato raccontato, caratterizzato anche dallo sfollamento di tante famiglie dalle città nei paesi, da fame, e razionamento del cibo».

Nel suo libro che verrà presentato il 21 febbraio nella sede della Polisolidale a Sinnai, Stefano Cogoni ha raccolto anche testimonianze sui rifugi realizzati per sfuggire alle bombe quando con le sirene scattava l’allarme, dei rapporti con i soldati, delle parate che si facevano il sabato del fascio, e pure delle purghe con olio di ricino.

Perché questa sua passione? «Mio nonno materno – ha detto COgoni- ha fatto il soldato in Sardegna. Da gennaio 2019 sui social ho iniziato questa ricerca. Ho avuto anche la collaborazione dagli archivi, da amici, da figli e parenti degli anziani che all'epoca erano giovanissimi». (r. s.)

