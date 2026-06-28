La vita è un’avventura (e un calcio di rigore) Parola di Paolo Rossi 

All'inizio dell'intervista l'unico problema è la ricezione («Sono a Buggerru, anche l'anno scorso ero qui per uno spettacolo teatrale. È un posto bellissimo, con gente ugualmente bellissima. Aspetta che mi sposto»); quello dopo - di problema - è che non capisci se alla fine della telefonata con Paolo Rossi e la sua psicologa Caterina Gabanella, sia stata più una psicoanalisi di gruppo. Attore, sceneggiatore, mancato prete e promesso chimico, dice di aver risolto il problema della parcella, «ci siamo accordati sul baratto», così sono arrivati insieme, in Sardegna, per l’ottava edizione dell'Andaras Travelling Film Festival: dal 3 al 5 luglio saranno a Fluminimaggiore per la masterclass d'eccezione “Recitazione d'emergenza”.

L’emergenza è?

«Sono tempi difficili, sia per essere artisti che per trovare lavoro. Potremo fare corsi di lavoro precario, avremo tanto da insegnare».

Nonna Vanda diceva: “Meglio debiti che crediti”.

«Ah, si, me lo disse anche in punto di morte».

Era un donna saggia?

«Un'avventuriera, direi. Prendeva la vita con divertimento, aveva sposato un attore, avrebbe potuto indirizzarsi verso la santità».

Invece?

«Faceva i debiti. Deve aver insegnato anche a mio padre».

Anche lui debiti?

«No, lui in punto di morte mi prese la mano e mi disse: "Non mi è rimasto un euro».

Nonno Armando sognava per lei un futuro da chimico...

«Era di Corleone, in Sicilia, nonna era invece serbo-croata. Sono un bastardo».

Quelli del politicamente corretto insorgeranno...

«Me ne frego. Di entrambe le cose. Dai, mettiamo bastardo meticcio».

Il primo provino.

«Con nonno, mi disse: “Vieni qui e leggimi una poesia”».

Come andò?

«Malissimo. Fu categorico: “Il tuo futuro è la chimica”».

Ha vestito anche i panni del sacerdote. Si è trovato a suo agio?

«Da piccolo ho fatto anche il chierichetto. In pratica sono passato dall'oratorio a Lotta Continua».

Insomma, si è convertito...

«Non posso disconoscere il fatto che la messa sia come rituale. Se la guardi bene si apre con l'opening, coinvolge i presenti per un questione di misteri, l'omelia è simile allo stand-up, un po’ musical perché ci sono i cori e si canta, e anche i reading».

Crede ancora nell'Inter?

«Tifo per la squadra. Equivale a tifare per la mia vita».

Siamo alla filosofia?

«L’atletica leggera è uno sport, il tennis un gioco, il calcio una metafora della vita. Io lo vivo cosi: una vittoria o una sconfitta dell'Inter mi fa pronosticare o confermare fatti legati alla vita».

Un rigore non parato sta per...?

«Un’opportunità persa. Nel calcio chi tira il rigore si trova nella posizione migliore, per un attore equivale al momento in cui sta per dire una battuta. E magari la dimentica. Come Roberto Baggio ai Mondiali del '94, quando calciò alto al cielo superando la traversa».

Quindi se i nerazzurri vincono?

«Lo prendo come un segno per la vita. Se perdono è un avvertimento».

Che potere ha il teatro?

«Enorme. A me ha pulito e salvato dalle cose brutte. Una delle regole di questo lavoro è che lo show deve andare avanti: mi sono ritrovato sul palco anche quando dieci minuti prima mi avevano avvisato che mamma era entrata in coma e quando papà stava morendo».

L'ha aiutata?

«Salva e guarisce. Mi è capitato di sentirmi dire grazie, anche da una donna del pubblico che stava attraversando un periodo di depressione. Ha trovato la forza per reagire. Vale molto più di mille premi».

Torniamo alla chimica: la formula per il successo?

«Far esplodere il laboratorio. Io non l'ho mai cercato».

RIPRODUZIONE RISERVATA